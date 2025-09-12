Ad
Porsche Cayenne elettrica: niente cavi grazie alla ricarica wireless da 11 kW

Arriva Porsche Wireless Charging: basta parcheggiare sopra una piastra per alimentare la nuova Cayenne, con efficienza fino al 90%.

Porsche inaugura una novità significativa per la sua gamma elettrica con la prossima Cayenne Electric (nome in codice E4), prevista sul mercato nel 2026. Con questa nuova auto, arriva per la prima volta il sistema di ricarica wireless induttiva. L’idea è semplice e rivoluzionaria: niente cavi, niente prese da collegare quando si rientra a casa. Sarà sufficiente parcheggiare l’auto sopra una piastra a pavimento che trasmette energia via induzione al veicolo.

Questo sistema chiamato Porsche Wireless Charging permette di ricaricare a casa il veicolo in modo estremamente comodo e quasi automatico. La tecnologia è pensata per l’uso domestico — garage, posti auto coperti o scoperti vicino a casa — ed è opzionale. Si tratta di un extra che si aggiunge alle già previste modalità tradizionali di ricarica, sia in corrente alternata che in corrente continua veloce per le lunghe percorrenze.

Addio cavi: la nuova Cayenne elettrica si ricarica come lo smartphone

La piastra trasmittente misura circa 117 × 78 cm, ha uno spessore di circa 6 cm e un peso di 50 kg. È progettata per essere installata sul pavimento del garage o in parcheggi dedicati, e resiste agli agenti atmosferici, neve, pioggia e carichi pesanti. Il veicolo ospiterà un modulo ricevente integrato nel sottoscocca, tra le ruote anteriori, che si abbassa automaticamente per ridurre la distanza con la piastra, migliorando l’efficienza della trasmissione dell’energia.

La potenza prevista è di 11 kW, sufficientemente elevata per soddisfare le esigenze di ricarica domestica con efficienza che si avvicina al 90%, quasi al pari del collegamento via cavo in corrente alternata. Il sistema include sensori di movimento e di rilevamento di oggetti estranei: se qualcosa ostacola il corretto allineamento o si interpone tra piastra e veicolo, la ricarica si interrompe per motivi di sicurezza. Inoltre, l’app My Porsche offrirà controlli remoti, programmazione delle ricariche e aggiornamenti over-the-air sia per la piastra che per il veicolo.

Pro e contro della ricarica wireless

Questo sistema porta con sé diversi vantaggi: comodità, riduzione dell’ingombro dei cavi, minor rischio di danneggiamenti o usura delle spine, e un’esperienza più fluida per l’utente che semplicemente parcheggia e dimentica.

Dall’altro lato, ci sono alcuni ostacoli, come l’installazione che richiede spazio adeguato e un adeguamento infrastrutturale nei garage domestici, il costo dell’opzione wireless è elevato (si parla di circa 7.000 euro), e l’efficienza, seppur vicina al 90%, è comunque influenzata da distanza, allineamento e condizioni ambientali.

