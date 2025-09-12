Nothing Ear (3): design ufficiale e debutto fissato al 18 settembre

Nothing, l’azienda tecnologica londinese fondata da Carl Pei, ha presentato ufficialmente il design dei nuovi Nothing Ear (3), auricolari true wireless che diventeranno il nuovo riferimento della gamma. La società mantiene fede alla propria filosofia, basata sulla trasparenza e su un’estetica minimale, ma al tempo stesso introduce elementi inediti.

Gli auricolari si distinguono infatti per la presenza di componenti metallici che aumentano la resistenza e regalano una finitura premium, un passo avanti rispetto ai modelli precedenti. La sfida del brand è stata ridurre al minimo lo spazio occupato dai componenti interni, ottenendo un design ultra-sottile senza sacrificare funzionalità e qualità sonora.

Nothing anticipa Ear (3): trasparenza e materiali rinnovati

Uno degli aspetti più interessanti è la nuova antenna in metallo, completamente ripensata. Ora presenta una finitura piatta e uno spessore record di appena 0,35 mm, considerato il limite massimo raggiungibile nel settore. Anche la custodia di ricarica è stata ridisegnata, con linee più morbide e una forma più ergonomica. Nothing ha scelto alluminio riciclato anodizzato al 100%, dimostrando attenzione sia alla sostenibilità sia al miglioramento delle prestazioni.

Tra le novità spicca inoltre il debutto del Super Mic, un sistema che promette una qualità superiore nelle chiamate e nella cancellazione dei rumori ambientali. Tutti elementi che confermano la volontà dell’azienda di andare oltre l’estetica, puntando su innovazioni concrete.

Secondo Adam Bates, Design Director di Nothing, la progettazione di Ear (3) è stata guidata dalla volontà di concentrare gli sforzi sugli elementi essenziali. La scelta di materiali di alta qualità e processi di lavorazione avanzati ha dato vita a un prodotto che resta riconoscibile come “Nothing”, ma che al tempo stesso porta un linguaggio estetico evoluto.

Le specifiche tecniche complete saranno annunciate nel corso dell’evento di lancio fissato per giovedì 18 settembre alle 14:00. Chi vuole restare aggiornato può registrarsi sul sito ufficiale nothing.tech.