Google Play Giochi: arrivano i profili pubblici

Il gaming mobile è cresciuto a ritmi impressionanti e Google sembra decisa a fare un ulteriore passo avanti. L’azienda punta a trasformare Play Giochi da semplice raccolta di obiettivi a una piattaforma capace di favorire connessioni reali tra utenti. L’aggiornamento in arrivo segna, infatti, un cambio di prospettiva, portando l’app più vicina a un social network pensato specificamente per videogiocatori. La novità che segna la direzione di tale cambiamento è l’introduzione dei profili pubblici. Non si tratterà di semplici vetrine per mostrare gli achievement sbloccati, ma di spazi personalizzabili che rifletteranno il percorso di ciascun giocatore. Il paragone con Steam viene spontaneo, perché proprio la piattaforma di Valve ha dimostrato quanto i profili possano diventare centrali nell’esperienza videoludica.

Google Play Giochi: ecco i cambiamenti in arrivo

Un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo è l’integrazione diretta nel Play Store. Non ci sarà più bisogno di passare da un’app all’altra per gestire i propri dati o controllare le attività degli amici. Il profilo sarà accessibile dallo stesso luogo in cui si scaricano i giochi. In tal modo Google riduce le barriere d’uso e rafforza l’idea che il gioco non sia solo intrattenimento individuale, ma un momento di condivisione.

Il lancio avverrà in più fasi. La prima data fissata è il 23 settembre, quando l’aggiornamento arriverà in gran parte del mondo. Per Europa e Regno Unito ci sarà da attendere fino al 1 ottobre. Un dettaglio importante è che l’aggiornamento non riguarderà soltanto i dispositivi Android. Anche gli utenti Windows che utilizzano Play Games riceveranno le nuove funzioni.

Il progetto segna una nuova fase per la piattaforma Play Giochi. L’app aspira a diventare un punto d’incontro per gamer. Un luogo dove progressi e statistiche non restano isolati, ma diventano parte di una rete sociale. Non resta che attendere per la diffusione di tali novità su Google Play Giochi.