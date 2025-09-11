Tim: ecco come avere giga in 5G illimitati a meno di dieci euro

Al giorno d’oggi, quando usate il vostro smartphone, sicuramente utilizzate anche una promozione attiva sul vostro numero di cellulare, quest’ultima infatti è diventata a dir poco imprescindibile dal momento che ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale e di svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno senza nessun tipo di problema, l’offerta infatti fa da punto di collegamento con il mondo del web che ormai ci circonda e soprattutto annovera parte della nostra identità digitale.

Di conseguenza, ogni utente attiva una promozione che si sposa bene con le sue necessità, soprattutto per quanto riguarda i gigabyte di traffico dati che non devono mai mancare e soprattutto non devono esaurirsi prima del termine del mese di fatturazione, motivo per cui è importante scegliere l’offerta giusta che calzi a pennello sui nostri bisogni, qui in Italia per fortuna i provider non mancano e i cataloghi sono davvero ricchi per non dire sconfinati, di conseguenza prima di scegliere è utile osservare bene le offerte presenti in modo da ponderare prezzo e caratteristiche.

Oggi vi parliamo di un’offerta che potrebbe fare al caso vostro e che viene bandita da Tim, l’operatore italiano infatti da diversi anni garantisce offerte per tutti i gusti e ha deciso di lanciarne una per chi proprio non si sazia mai di gigabyte per navigare, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Offerta con opzione per i dati illimitati

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce l’accesso alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, la promozione però ha un costo di 9,99 € al mese con 10 €, come costo di attivazione all’interno dei quali è inclusa la Sim fisica e la sua spedizione, il pezzo forte però è il bonus per coloro che hanno una promozione di rete fissa già attiva a casa, in tal caso infatti l’offerta potrà essere evoluta garantendo dati completamente illimitati al medesimo prezzo mensile per la promozione mobile, ovviamente in 5G ultra e senza nessun tipo di vincolo contrattuale.