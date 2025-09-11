Ad
giovedì, Settembre 11, 2025
News

Tim: ecco come avere giga in 5G illimitati a meno di dieci euro

Tim ha lanciato una nuova offerta che consente di ottenere giga illimitati evolvendo l'offerta che attivate, diamo un'occhiata

scritto da Eduardo Bleve
Al giorno d’oggi, quando usate il vostro smartphone, sicuramente utilizzate anche una promozione attiva sul vostro numero di cellulare, quest’ultima infatti è diventata a dir poco imprescindibile dal momento che ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale e di svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno senza nessun tipo di problema, l’offerta infatti fa da punto di collegamento con il mondo del web che ormai ci circonda e soprattutto annovera parte della nostra identità digitale.

Di conseguenza, ogni utente attiva una promozione che si sposa bene con le sue necessità, soprattutto per quanto riguarda i gigabyte di traffico dati che non devono mai mancare e soprattutto non devono esaurirsi prima del termine del mese di fatturazione, motivo per cui è importante scegliere l’offerta giusta che calzi a pennello sui nostri bisogni, qui in Italia per fortuna i provider non mancano e i cataloghi sono davvero ricchi per non dire sconfinati, di conseguenza prima di scegliere è utile osservare bene le offerte presenti in modo da ponderare prezzo e caratteristiche.

Oggi vi parliamo di un’offerta che potrebbe fare al caso vostro e che viene bandita da Tim, l’operatore italiano infatti da diversi anni garantisce offerte per tutti i gusti e ha deciso di lanciarne una per chi proprio non si sazia mai di gigabyte per navigare, scopriamo insieme di cosa si tratta.

 

Offerta con opzione per i dati illimitati

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce l’accesso alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, la promozione però ha un costo di 9,99 € al mese con 10 €, come costo di attivazione all’interno dei quali è inclusa la Sim fisica e la sua spedizione, il pezzo forte però è il bonus per coloro che hanno una promozione di rete fissa già attiva a casa, in tal caso infatti l’offerta potrà essere evoluta garantendo dati completamente illimitati al medesimo prezzo mensile per la promozione mobile, ovviamente in 5G ultra e senza nessun tipo di vincolo contrattuale.

