Tesla: il nuovo Low Power Mode risolve i problemi della batteria

Il consumo della batteria a veicolo fermo è stato una delle lamentele più frequenti tra chi possiede un modello Tesla. Partire per le vacanze e trovare la batteria scarica al ritorno non è mai piacevole. Le tecnologie avanzate dell’auto, se rimangono attive, possono infatti sottrarre energia anche senza far muovere la vettura e chi si è trovato a questa situazione sa quanto possa essere terribilmente frustrante. Tesla ha però ora ascoltato le richieste e ha introdotto una soluzione. L’aggiornamento 2025.32 porta infatti finalmente la Modalità risparmio energetico, progettata per contenere il consumo durante le soste prolungate.

Come funziona la Low Power Mode nelle auto Tesla

La Modalità risparmio energetico può essere attivata nelle Tesla direttamente dal display principale dell’infotainment. Basta seguire il percorso Controlli, Ricarica e poi Modalità risparmio energetico. In alternativa, si può intervenire tramite l’app Tesla. Il sistema permette anche di impostare una soglia della batteria fino al 20%. Raggiunto questo limite, la Low Power Mode entra automaticamente, limitando i consumi dell’auto. Tra le funzionalità disattivate spicca la Modalità Sentinella, famosa per il suo elevato consumo energetico. Si sospendono anche la funzione Summon con Standby Mode, la protezione dal surriscaldamento dell’abitacolo, il precondizionamento programmato e la modalità campeggio. L’utente può finalmente lasciare l’auto ferma senza paura di un calo drastico di carica.

La Low Power Mode non interrompe la connettività internet, quindi l’auto resta sempre gestibile da remoto. Durante la ricarica, la Modalità Sentinella continua a funzionare, mentre sistemi come climatizzazione e campeggio rimangono attivi. Questo permette di bilanciare sicurezza e risparmio energetico senza rinunciare al controllo completo. Tesla offre così una soluzione pratica per chi lascia la vettura ferma per giorni. Come cambia l’esperienza dei proprietari? Beh, finalmente si può partire tranquilli, sapendo che la batteria non subirà un calo inutile. Il risparmio diventa reale e la gestione dell’auto più serena, più pratica e si rinuncia a nulla, anzi, ora si ha una funzione in più.