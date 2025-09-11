Analogue 3D in azione, clone del Nintendo 64 mostrato in 4K

Dopo mesi di attesa, è apparso online un video che mostra il nuovo Analogue 3D in azione. Si tratta di un dispositivo che vuole riportare in vita l’esperienza del Nintendo 64 utilizzando hardware FPGA per garantire compatibilità completa con cartucce, controlli originali e accessori. Nel video si vede la console accesa con una cartuccia inserita, il controller wireless abbinato e il gameplay su uno schermo moderno. L’immagine appare fluida, con filtri visivi che richiamano l’estetica originale ma con miglioramenti evidenti in qualità dell’immagine.

È chiaro che il dispositivo è pensato per output HDMI a 4K e supporta modalità visive che simulano texture nitide e propone opzioni come filtri CRT per dare quel senso di nostalgia senza sacrificare la qualità moderna. Il controller usato nel video è il nuovo pad rétro progettato per offrire sensazioni simili all’originale, ma con componenti aggiornati e wireless.

Analogue 3D si mostra in video: cosa sappiamo sulle caratteristiche confermate e ritardi ancora presenti

Tra le caratteristiche tecniche che emergono troviamo:

Hardware basato su FPGA di elevata potenza, usato per riprodurre fedelmente il funzionamento interno della console originale.

Compatibilità totale con tutte le cartucce pensate per Nintendo 64 originali, con supporto a periferiche del sistema classico.

Output video 4K via HDMI, con filtri opzionali per chi preferisce l’effetto “schermo retrò”.

Controller wireless dedicato, con qualità complessiva migliorata rispetto al controller originale per offrire ancor più comfort e precisione.

Tuttavia, non tutto è perfetto come può sembrare. La produzione delle unità continua a subire ritardi. Il lancio previsto è stato spostato più volte, complice la necessità di affinare il sistema operativo interno, i firmware, nonché gestione dei costi e delle tariffe internazionali. Il dispositivo è praticamente completo, ma l’azienda preferisce assicurare che ogni dettaglio tecnico e di packaging soddisfi gli standard prima della spedizione. Insomma, siamo per lo meno nella fase finale di rifinitura.