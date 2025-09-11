iPhone 17, il vero upgrade è il modello base: ecco perché conviene più del Pro

L’evento Apple Awe Dropping ha portato grandi novità nella gamma iPhone 17, ma la sorpresa più interessante non riguarda i modelli Pro. L’iPhone 17 “standard” si è trasformato in una delle proposte più complete degli ultimi anni, senza alcun aumento di prezzo rispetto alla generazione precedente: resta a 799 dollari, nonostante i rumors su possibili rincari legati a dazi e inflazione. A questa cifra ora si ottengono 256 GB di memoria di base, il doppio rispetto al passato e un vantaggio competitivo rispetto ai rivali come Galaxy S25 e Pixel 10, che alla stessa cifra offrono ancora 128 GB.

Altro passo importante è l’arrivo del display ProMotion a 120 Hz, lo stesso dei modelli Pro. Stesse dimensioni, risoluzione, densità di pixel e luminosità: per la prima volta il pannello non rappresenta più un elemento di differenziazione tra le versioni della gamma, rendendo il modello base molto più interessante per chi vuole un’esperienza premium senza spendere di più.

Fotocamere e ricarica allineate

Apple ha aggiornato anche il comparto fotografico: la ultra-grandangolare da 48 MP è identica a quella dei Pro e supporta la modalità macro, una novità assoluta per il modello standard. La fotocamera frontale adotta un sensore da 18 MP capace di scattare selfie sia in verticale sia in orizzontale, senza dover ruotare il telefono. L’unica assenza resta il teleobiettivo, esclusiva dei Pro, ma per chi non ha necessità di zoom ottici spinti la differenza è minima.

Sul fronte batteria, pur senza conoscere i valori esatti, iPhone 17 supporta la ricarica rapida a 40W, con il 50% di autonomia in circa 20 minuti, esattamente come i Pro. Confermato anche il supporto MagSafe, che consente di raggiungere il 50% in mezz’ora con un alimentatore da 30W o superiore.

Design classico e più colori

Il modello base mantiene il design della generazione precedente, con la classica disposizione verticale a doppia fotocamera, ed è più leggero dei Pro. È disponibile in più varianti cromatiche, comprese le opzioni Jet Black e White, assenti sui modelli di fascia alta.

Nel complesso, l’iPhone 17 diventa l’opzione più equilibrata della gamma: offre gran parte delle caratteristiche dei Pro a un prezzo sensibilmente più basso, riducendo il divario tra i due modelli come mai era successo prima.