Spotify introduce l’audio lossless per gli utenti Premium

Dopo anni di attesa, Spotify inaugura una nuova era dell’ascolto digitale: gli utenti con abbonamento Premium possono accedere, senza costi aggiuntivi, all’audio lossless. La qualità audio è ora disponibile in modalità losseless in più di 50 paesi. Questa funzione consente di godersi la musica in qualità FLAC a 24-bit/44.1 kHz. Inoltre, assicura dettagli sonori superiori a quelli del classico audio compresso. Il rilascio avviene in modo graduale. Gli utenti Premium riceveranno una notifica nell’app Spotify non appena l’opzione sarà attivabile sul loro profilo.

Ora Spotify Premium offre audio lossless gratuito

L’accesso al lossless non richiede l’upgrade a un tier superiore. Infatti, è incluso direttamente nel piano Premium esistente. Si potrà scegliere questa qualità nelle impostazioni, distinguendo tra Wi-Fi, rete cellulare o download, con le opzioni già familiari di Low, Normal, High e Very High. Ora si aggiunge “Lossless”. La configurazione per avere musica con qualità losseless potrebbe richiedere qualche secondo in più. Tuttavia, una volta memorizzati nelle cache, i brani partiranno immediatamente alla massima qualità.

Il funzionamento è semplice: attivando l’audio lossless, si noterà l’apposito indicatore nella schermata “Now Playing” o nella selezione dei dispositivi. Spotify consiglia di usare la connessione Wi-Fi e periferiche cablate o compatibili con Spotify Connect. Infatti, il Bluetooth non garantisce una banda sufficiente per un flusso completamente non compresso e quindi adatto al losseless.

Un salto di qualità atteso da tempo

La mossa di Spotify segue anni di promesse e “slittamenti”, con nomi come “HiFi”, “Music Pro” o “deluxe tier” apparsi più volte nel vocabolario aziendale e nei leak. Ma stavolta il servizio losseless arriva davvero, senza costi aggiuntivi agli abbonati Premium. Si distingue da competitor come Apple Music o Tidal che già offrivano questa qualità in precedenza.

Il supporto hardware include già dispositivi di brand come Sony, Bose, Samsung e Sennheiser, con altri compatibili, come Sonos e sistemi Amazon, in arrivo nelle prossime settimane. Questa ampia gamma garantisce un’esperienza audio losseless anche per gli utenti più esigenti.

Un futuro più ricco per chi ama la musica

Questa novità rappresenta un passo significativo nella strategia di Spotify per consolidare l’esperienza Premium con soluzioni più ricche e personalizzate. L’arrivo del losseless senza sovrapprezzo è un cambio di rotta, che potrebbe anticipare ulteriori novità come audio spaziale, funzioni AI avanzate o vantaggi riservati ai veri fan. Insomma, chi ama la qualità ora ha in mano un’arma in più per godersi ogni nota nella sua forma migliore.