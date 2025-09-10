Helldivers 2 conquista l’Xbox con ODST e la console Microsoft

Helldivers 2 sbarca su Xbox e spinge con una nuova espansione

Helldivers 2 è ufficialmente su Xbox Series X|S a partire dal 26 agosto 2025. Originariamente disponibile su PlayStation 5 e PC, ora tutti i giocatori Xbox possono unirsi alla lotta per la libertà in versione completa, senza bisogno di Game Pass e senza progressione condivisa tra piattaforme. È la prima volta che un titolo pubblicato da Sony approda su una console rivale, accompagnato da pieno supporto al cross-play.

Espansione epica: crossover con Halo: ODST

L’occasione Xbox non arriva da sola: al lancio è disponibile il primo Legendary Warbond a tema Halo: ODST. Questa espansione è un’ode stealth al celebre franchise e include:

Quattro armi iconiche (tra cui MA5C, M7S, M90A, M6C/SOCOM con suppresore) orientate al gameplay silenzioso;

Due set di armature rifinite di base A-9 Helljumper e A-35 Recon;

Un nuovo bonus armatura, il passivo “Feet First”, che garantisce immunità agli infortuni alle gambe, maggiore furtività e +30% di scoperta dei punti d’interesse;

Componenti cosmetiche aggiuntive: mantelli, pattern per veicoli, il titolo “Rookie” e nuove schede giocatore.

Questi contenuti, acquistabili per 1.500 Super Credits nell’Acquisitions Center, seguono la filosofia di contenuti permanenti inaugurata dall’introduzione dei Legendary Warbond e costituiscono un mix perfetto tra omaggio alla cultura Xbox e novità tattiche per la community.

Tra i giocatori di Xbox, il lancio è visto come una vittoria attesa da tempo, rappresentando una svolta nella politica proprietaria di Sony. Il prezzo competitivo (circa 40 USD per l’edizione Standard, 60 USD per la Super Citizen Edition ricca di bonus) ha spinto molti utenti a pre-ordinare subito. Il Warbond Halo: ODST non è solo un’aggiunta estetica: introduce un approccio stealth inedito nello stile di gioco, ampliando la profondità strategica offerta di gioco.

L’approccio ha radici in esperienze passate. Infatti, il recente Arrowhead ha promesso un rilancio della crossover con Killzone, garantendo un formato più accessibile e permanente, proprio grazie alla struttura dei Warbond leggendari. Helldivers 2 su Xbox non è solo un semplice porting: è il simbolo di una nuova apertura multipiattaforma che unisce community diverse, accompagnata da un contenuto unico e pensato su misura per il debutto. Una mossa strategica che certamente farà parlare—nella galassia e nella fanbase.