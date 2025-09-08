Smart TV Samsung a meno di 500 euro: uno sconto ASSURDO di Amazon

Volete spendere poco sull’acquisto di un prodotto di alto livello? allora siete nel posto giusto, proprio perché in questi giorni Amazon è stata in grado di mettere a disposizione una promozione di tutto rispetto con la possibilità di acquistare la smart TV Samsung a meno di 500 euro.

Il modello che oggi può essere vostro a un prezzo così basso presenta codice QE55Q64DAUXZT, trattasi di un televisore da 55 pollici di diagonale, con processore Quantum Lite e risoluzione che si può spingere addirittura fino al 4K, sempre restando compatibile con il digitale terrestre 2.0, ma anche con tanta tecnologia di ultima generazione. Il sistema operativo è indiscutibilmente uno dei migliori, proprio perché è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, oltre che con l’assistente vocale di Samsung, quale è Bixby.

In vendita in un’unica colorazione Titan Gray, è in commercio dal 2024, presenta un design molto classico, con cornici sottilissime ai bordi e due piedi di appoggio ai bordi, che lo alzano di poco rispetto alla superficie stessa. Nella parte posteriore si può trovare la solita ottima connettività, che spicca chiaramente per la presenza di porte HDMI di ultima generazione.

Smart TV Samsung con uno sconto mai visto prima: ecco l’offerta Amazon

Vi aspetta una promozione davvero molto interessante sull’acquisto di questa smart TV di casa Samsung, sappiate difatti che si parte da un listino di 599 euro, e si scende di circa 100 euro, per arrivare a un investimento finale da sostenere pari a soli 499 euro. L’ordine è da effettuare collegandosi qui.

Dimensionalmente il televisore raggiunge un peso di 15,8 kg con 123,2 x 22,4 x 74,6 centimetri, è chiaro che essendo da 55 pollici sia leggermente complicato trovare la giusta posizione (e poi è difficile da spostare), ma nel complesso la possiamo considerare la più giusta soluzione su cui fare affidamento.