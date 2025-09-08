Whatsapp: se finire in questo gruppo uscite immediatamente

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta sicuramente WhatsApp, la nota piattaforma tinta di verde infatti nel corso dell’ultimo decennio ha guadagnato un bacino di utenti giornaliero che supera il miliardo di account attivi e continua a crescere senza sosta, si tratta ovviamente di un traguardo glorioso che per l’azienda è motivo di orgoglio, ma che purtroppo nasconde anche un lato scuro che sta diventando sempre più evidente, questo lato scuro prende forma purtroppo nelle truffe online perpetrate da malintenzionati che vogliono sfruttare le norme mole di utenti a proprio vantaggio, il motivo è molto semplice, avere a disposizione un bacino di utenti così importante garantisce la possibilità di colpire molte più persone in poco tempo, elemento che per semplice dato statistico aumenta le probabilità di successo davvero di tanto.

I truffatori dunque stanno usando WhatsApp per ingannare le vittime e numerosi utenti anche qui in Italia si ritrovano ogni giorno a ricevere strani messaggi dietro i quali si cedono truffe vere e proprie, oggi vi parliamo proprio di una nuova truffa che sta mietendo davvero tanti vittime e che rappresenta un problema non da poco, si tratta di un tentativo di inganno davvero subdolo che è meglio conoscere onde evitare di cascarci in pieno.

La nuova truffa del gruppo YouTube

La truffa in questione si mostra alla vittima dal nulla tramite l’aggiunta all’interno di un gruppo che viene spacciato per un team di collaborazione con YouTube, all’interno di questo gruppo si propone alla vittima di ottenere facili guadagni tramite lo svolgimento dei piccoli compiti, come mettere like ad alcuni video oppure scrivere dei commenti, i truffatori tra l’altro inviano realmente il denaro alle loro vittime tramite dei bonifici piccoli, in tal modo conquistano la fiducia del malcapitato e infatti in un secondo momento gli chiedono di inviare una somma di denaro a sua volta, promettendogli la restituzione aumentata svariate volte, ovviamente l’inganno e tutto qui dal momento che quella cifra finirebbe con l’essere perduta completamente, se anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità non esitate a non rispondere e a bloccare tutto immediatamente.