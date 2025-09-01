PlayStation Store, offerte favolose con sconti fino al 90%

Il colosso del gaming Sony ha reso disponibili anche per questo fine settimana tantissimi sconti su PlayStation Store grazie alla promo delle Offerte del Weekend. Si tratta di occasioni uniche che permetteranno agli utenti di portarsi a casa spendendo pochissimo tantissimi titoli di rilievo. Tuttavia, questi sconti non dureranno a lungo. Gli utenti avranno infatti tempo fino alla giornata di domani 2 settembre 2025 per poter usufruire della promo.

PlayStation Store, ultime ore per la folle promo delle Offerte del Weekend

Mancano poche al termine della super promozione resa disponibile dal colosso del gaming Sony su PlayStation Store. Come già accennato in apertura, per questo fine settimana l’azienda ha reso disponibile la nuova promo delle Offerte del Weekend. Queste comprendono delle vere e proprie occasioni, con tantissimi titoli proposti anche con sconti fino al 90%.

Trattandosi di offerte per il fine settimana, mancano ormai poche ore per poter usufruire della promo. Gli utenti interessati avranno infatti tempo fino alla giornata di domani 2 settembre 2025. Nonostante sia poco, il tempo è giusto per poter acquistare a basso costo tantissimi titoli interessanti per la propria console da gaming.

Tra questi, spicca senz’altro il videogioco denominato Need For Speed Heat. Quest’ultimo è proposto proprio con uno sconto esagerato pari al 90% che permetterà agli utenti di acquistarlo ad un prezzo estremamente basso pari a soli 6,99 euro. Si tratta di un notevole risparmio, se pensiamo che il suo prezzo di listino è pari a 69,99 euro. Un altro videogioco interessante è quello denominato Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands – Standard Edition. Quest’ultimo è infatfi proposto al momento su PlayStation Store con un notevole sconto pari all’85%. Grazie a questo sconto, sarà possibile acquistarlo ad un prezzo di soli 7,49 euro contro i suoi inziali 49,99 euro.

Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei videogiochi proposti in sconto su PlayStation Store. Vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere queste fantastiche occasioni.