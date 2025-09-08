Google Telefono : Calling Card per chiamate più personalizzate

Google ha rinnovato in profondità l’app Telefono, allineandola al linguaggio visivo Material 3 Expressive e portando un cambiamento che punta dritto all’esperienza quotidiana: le Calling card (in italiano “Card di chiamata”). La nuova funzione, in rollout sul canale stabile con la versione 188 di Google Telefono, permette di trasformare la schermata delle chiamate in arrivo in un pannello a tutto schermo costruito su misura per ciascun contatto. L’obiettivo è chiaro: riconoscere al volo chi sta chiamando e dare all’interfaccia un tocco personale coerente con Material You.

Quando la funzione arriva sul dispositivo, un avviso in alto nella home dell’app spiega la novità: “Ti presentiamo le Calling card: personalizza come vedi i tuoi contatti quando ti chiamano”. Da quel momento puoi abilitare le Card di chiamata dalle impostazioni di Google Telefono oppure direttamente da Google Contatti. La procedura è immediata: apri il profilo di un contatto, tocca Personalizza, quindi scegli scatta una nuova foto oppure importa da Galleria/Google Foto.

L’editor ti consente di ritagliare, regolare l’inquadratura e impostare il nome con font e palette di colori differenti. La grafica risultante occupa tutto lo schermo durante la chiamata in arrivo (e per tutta la sua durata), così il riconoscimento visivo diventa istantaneo anche a telefono lontano o in ambienti affollati.

Come attivare e usare le Calling card: passaggi rapidi e consigli

Per iniziare, aggiorna Google Telefono alla versione 188 (o successiva). Apri l’app: se vedi il banner di presentazione, tocca Prova subito; in alternativa vai su Impostazioni → Calling card. Scegli un contatto, seleziona o scatta una foto ben illuminata, preferibilmente verticale per riempire lo schermo. Usa il ritaglio per centrare il volto, poi definisci font e colore del nome in modo leggibile (alto contrasto su sfondi chiari/scuri). Salva: alla prossima chiamata, la card comparirà full screen.

