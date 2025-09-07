WindTre lancia con GO 200 un’ OFFERTA BOMBA !

WindTre continua a spingere con forza sul mercato mobile e presenta una delle sue offerte più aggressive, GO 200. Si tratta di una promozione pensata per attrarre clienti provenienti da altri operatori come Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. Con un prezzo mensile di soli 7,99€, l’offerta include 200GB di traffico dati in 5G alla massima velocità disponibile, pari a 2Gbps, oltre a minuti illimitati e un pacchetto di SMS.

La proposta si distingue non solo per la quantità di dati inclusi ma anche per la possibilità di navigare in 5G senza costi extra, a patto di trovarsi in aree coperte e di utilizzare uno smartphone compatibile. Ma non è finita qui. Essa prevede anche 10,1GB in più da utilizzare in roaming all’interno dell’UE, garantendo così continuità di servizio anche a chi viaggia. L’attivazione è gratuita e la spedizione della SIM è inclusa, con la possibilità di scegliere anche il formato eSIM per chi preferisce una soluzione totalmente digitale.

WindTre GO 200: un’offerta digitale e flessibile

Con l’acquisto online, l’intera procedura diventa più semplice e rapida. La SIM viene consegnata entro due giorni lavorativi oppure resa disponibile subito in formato eSIM. Grazie alle credenziali SPID o CIE, l’attivazione è immediata e il numero risulta operativo in meno di 48 ore. Per chi proviene da un altro operatore, è previsto anche il trasferimento automatico del credito residuo, evitando così qualsiasi perdita economica.

Il valore aggiunto di WindTre GO 200 non si limita però al prezzo o alla quantità di dati. L’operatore sottolinea l’affidabilità della propria infrastruttura, che copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G. Un dato che conferma l’impegno nel mantenere una rete tra le più moderne in Italia. A questo si aggiunge l’app-WindTre, premiata dagli utenti con un punteggio medio superiore a 4 su 5 negli store digitali, utile per gestire in autonomia l’offerta e personalizzare i servizi.

Infine, non manca WINDAY, l’iniziativa che regala ogni settimana sconti, promozioni e concorsi dedicati ai clienti. Un modo per fidelizzare ulteriormente l’utenza e rendere più conveniente l’esperienza con l’ operatore. Insomma, Con GO 200, WindTre dimostra di voler consolidare la propria presenza sul mercato con un mix di convenienza, tecnologia e servizi digitali. Una scelta che punta chiaramente a contrastare la concorrenza dei low cost e a confermare il gestore tra i protagonisti assoluti della telefonia mobile italiana.