Apple AirPods 4 a prezzo shock: con lo sconto Amazon risparmiate il 18%

Chi non vorrebbe acquistare un paio di AirPods a un prezzo scontato? Oggi è il vostro giorno fortunato se desiderate da tempo avere tra le mani questo fantastico prodotto pensato per ascoltare musica e non solo con una qualità sonora eccellente. Gli Apple AirPods 4 possono essere acquistati approfittando di uno sconto Amazon del 18%.

Particolarmente comodi da indossare anche per tutto il giorno grazie all’innovativo design pensato appositamente per offrire il meglio del comfort. Non a caso restano ben fermi anche durante il movimento. Inoltre, il profilo ottimizzato con lo stelo corto consente di controllare musica e chiamate con un rapido tocco.

Apple AirPods 4 oggi in offerta su Amazon

Perché lasciarsi sfuggire questa fantastica occasione se è possibile pagare gli Apple AirPods 4 a un prezzo scontato? Parliamo infatti di un prodotto eccellente non soltanto per ascoltare musica. Gli AirPods 4 hanno il chip H2 progettato da Apple e grazie alla modalità di isolamento vocale è in grado migliorare la qualità delle telefonate. Qualità che viene migliorata anche quando ci si trova in ambienti particolarmente rumorosi.

Il design è stato pensato nei minimi dettagli al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti. Di conseguenza, gli AirPods 4 e la custodia di ricarica hanno una resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IPX4, quindi è possibile utilizzarli anche sotto la pioggia e durante gli allenamenti più intensi.

Tantissima, infine, l’autonomia di questi auricolari. Con una sola carica si hanno a disposizione fino a 5 ore di ascolto, e fino a 30 ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore utilizzando la custodia. Approfittate subito di questo sconto offerto da Amazon per pagare gli Apple AirPods 4 solamente 121,99 euro anziché 149 grazie al -18%.