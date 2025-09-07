Motorola Edge 60 Neo è ufficiale, ecco le caratteristiche

Motorola ha alzato il sipario sul suo nuovo Motorola Edge 60 Neo in occasione del noto evento mondiale di tecnologia di IFA 2025 che si sta tenendo a Berlino. Si tratta di un dispositivo di rilievo, il quale si distingue per il suo design, la sua robustezza e per le sue prestazionida medio di gamma. Rispetto al precedente modello, qui troviamo inoltre una batteria più capiente in grado di dare migliori risultati dal punto di vista dell’autonomia. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola svela ufficialmente a IFA 2025 il suo nuovo Motorola Edge 60 Neo

Il produttore tech Motorola ha quindi tolto i veli sul suo nuovo smartphone di fascia media durante il noto evento di tecnologia di IFA 2025 a Berlino. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Motorola Edge 60 Neo, il quale porta diverse novità rispetto al modello precedente, il Motorola Edge 50 Neo.

Uno dei punti di forza di questo smartphone èè sicuramente il display. Ci troviamo di fronte ad un pannello pOLED con una diagonale da 6,36 pollici con tecnologia LTPO, con un refresh rate pari a 120 Hz e con una luminosità di picco che arriva fino a ben 3.000 nits, ideale soprattutto in situazioni con luce molto intensa. A proteggere lo schermo, troviamo poi un vetro protettivo Gorilla Glass 7i .

Come già detto, il nuovo smartphone del marchio Motorola non scherza in ambito di resistenza. Il device è infatti certificato IP68 e IP69, e questo garantisce protezione contro polvere, immersioni e getti d’acqua ad alta pressione. Non manca nemmeno la certificazione militare MIL-STD-810H. Per quanto riguarda l’autonomia, a bordo troviamo una batteria con una capienza pari a ben 5.000 mAh. Quest’ultima dovrebbe garantire ottimi risultati e, in caso di necessità, è presente il supporto alla ricarica rapida da 68W e non manca nemmeno il supporto alla ricarica wireless da 15W.

Dal punto di vista prestazionale, abbiamo il soc MediaTek Dimensity 7400, supportato anche da Moto AI con varie funzionalità, tra cui Gemini e Circle to Search . Sul retro, il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare e un sensore teleobiettivo, mentre il sensore frontale per i selfie è da ben 32 MP .