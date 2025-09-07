Ad
News

Amazfit Balance 2 XT ed Helio Strap Premium: arrivano in Italia

I due nuovi dispositivi dedicati al fitness stanno per sbarcare in Italia, scopriamo insieme cosa offrono entrambi

scritto da Eduardo Bleve

Con le funzioni della tecnologia legata ai dispositivi indossa Bili tutti gli amanti del fitness hanno potuto accedere a risorse in più per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni fisiche e soprattutto dei risultati ottenuti, ogni utente che si dedica ad attività sportive di vario genere, incluse quelle estreme, è dotato un dispositivo di questo genere, nello specifico parliamo di orologi dotati di sensori che consentono di monitorare le calorie bruciate, il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno è anche un sistema GPS per tenere sotto controllo i chilometri percorsi, il tutto ovviamente coadiuvato dal proprio smartphone che però in determinate stanze non è accessibile, motivo per cui questi dispositivi hanno grande importanza.

All’interno di questo contesto è una vera e propria certezza è rappresentata da Amazfit, La società in questione da tempo infatti si occupa di rilasciare dispositivi indossa Bili pensati per l’appunto per il fitness è recentemente in Italia ha deciso di introdurre il suo nuovo arrivato l’dedicato a chi vuole caratteristiche complete senza spendere una fortuna, stiamo parlando del Balance 2 XT, fratellino minore del modello standard che verrà reso disponibili in Italia ad un prezzo di circa 189 €.

 

Non solo lui

Ma non è finita qui, sembra infatti che l’azienda abbia deciso di fare le cose in grande e soprattutto in modo completo dal momento che nel contesto dell’Ultra-Trail du Mont Blanc, l’azienda ha mostrato la Helio Strap Premium, una fascia cardio che verrà resa disponibile in vari colori per tutti quanti con un motivo a quadratini che accomuna tutte e tre le varianti: nero/grigio scuro, rosa chiaro e blu.

Per quest’ultima, però non sappiamo ancora quando arriverà sul mercato e soprattutto il prezzo di vendita al dettaglio, probabilmente servirà attendere ancora qualche settimana quando l’azienda invierà ai rivenditori la materia completa, fino ad allora questi dettagli restano un piccolo mistero.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Eduardo Bleve

Studente di medicina e da sempre appassionato di tecnologia, musica e curiosità scientifiche.