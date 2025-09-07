Amazfit Balance 2 XT ed Helio Strap Premium: arrivano in Italia

Con le funzioni della tecnologia legata ai dispositivi indossa Bili tutti gli amanti del fitness hanno potuto accedere a risorse in più per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni fisiche e soprattutto dei risultati ottenuti, ogni utente che si dedica ad attività sportive di vario genere, incluse quelle estreme, è dotato un dispositivo di questo genere, nello specifico parliamo di orologi dotati di sensori che consentono di monitorare le calorie bruciate, il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno è anche un sistema GPS per tenere sotto controllo i chilometri percorsi, il tutto ovviamente coadiuvato dal proprio smartphone che però in determinate stanze non è accessibile, motivo per cui questi dispositivi hanno grande importanza.

All’interno di questo contesto è una vera e propria certezza è rappresentata da Amazfit, La società in questione da tempo infatti si occupa di rilasciare dispositivi indossa Bili pensati per l’appunto per il fitness è recentemente in Italia ha deciso di introdurre il suo nuovo arrivato l’dedicato a chi vuole caratteristiche complete senza spendere una fortuna, stiamo parlando del Balance 2 XT, fratellino minore del modello standard che verrà reso disponibili in Italia ad un prezzo di circa 189 €.

Non solo lui

Ma non è finita qui, sembra infatti che l’azienda abbia deciso di fare le cose in grande e soprattutto in modo completo dal momento che nel contesto dell’Ultra-Trail du Mont Blanc, l’azienda ha mostrato la Helio Strap Premium, una fascia cardio che verrà resa disponibile in vari colori per tutti quanti con un motivo a quadratini che accomuna tutte e tre le varianti: nero/grigio scuro, rosa chiaro e blu.

Per quest’ultima, però non sappiamo ancora quando arriverà sul mercato e soprattutto il prezzo di vendita al dettaglio, probabilmente servirà attendere ancora qualche settimana quando l’azienda invierà ai rivenditori la materia completa, fino ad allora questi dettagli restano un piccolo mistero.