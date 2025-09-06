CoopVoce: questa offerta vi riempie di giga ad un prezzo super

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone nella totalità dei casi sono anche in possesso di una promozione telefonica indispensabile per poter sfruttare al massimo tutte le potenzialità del proprio device e svolgere tutte le attività di cui hanno bisogno, l’offerta telefonica infatti garantisce minuti, SMS e gigabyte per navigare che ovviamente rappresentano le caratteristiche che vanno scelte con cura nel momento in cui si attiva un’offerta.

Qui in Italia, ovviamente i provider non mancano e anzi sono davvero tanti e mettono a disposizione cataloghi sicuramente molto ricchi di opzioni tra i quali scegliere, di conseguenza prima di effettuare una scelta serve informarsi bene in modo da trovare la promozione decisamente più adatta nei nostri esigenze che ci permetta di svolgere tutte le attività che vogliamo, scegliere l’offerta giusta e importante tanto quanto l’offerta, ecco che dunque oggi riproponiamo una promozione che vi offre tantissimi giga ad un prezzo decisamente interessante, l’operatore in questione è CoopVoce il quale rappresenta una piccola certezza per il medio consumatore, scopriamo insieme la promozione in questione.

Tanti giga

L’offerta garantita da CoopVoce è presente sul suo sito ufficiale permette di accedere a 200 GB di traffico dati con minuti limitati verso tutti e 1000 SMS verso tutti, i costi sono di 7,90 € al mese con un costo di attivazione di 10 €, quest’ultimo include il costo della Sim, sia in informato digitale che in formato fisico, con incluso anche il costo di spedizione nel caso si optasse per il formato fisico.

Per effettuare l’attivazione, vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per poi seguire le istruzioni presenti nella pagina dedicata alla promozione, tutto può essere fatto rapidamente grazie alla possibilità di autenticarsi in maniera forte tramite le proprie credenziali SPID, se siete interessati, dunque, non aspettate dal momento che l’offerta durerà fino alla fine del mese e non sappiamo se poi verrà rinnovata.