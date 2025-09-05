Le Card arrivano su Google Telefono e Contatti

Le nuove Card di chiamata sono ormai disponibili per la maggior parte degli utenti Android. La funzione, integrata sia in Google Telefono che in Google Contatti, introduce un sistema di personalizzazione che trasforma l’aspetto delle chiamate in entrata e in uscita.

Una funzione per personalizzare le chiamate

Le Card di chiamata permettono di creare un biglietto da visita digitale che appare sullo schermo quando si riceve o si effettua una chiamata. L’utente può scegliere una foto che occupa l’intero display, selezionare il carattere del testo e definire il colore con cui mostrare il nome del contatto.

La gestione avviene da Google Contatti, mentre la visualizzazione si attiva in Google Telefono. In questo modo, chi chiama o riceve una chiamata vede un’interfaccia più ricca e personalizzata. Le impostazioni restano modificabili in qualsiasi momento, e il sistema offre anche la possibilità di usare la stessa immagine come foto del contatto.

Versioni aggiornate delle app

La distribuzione delle Card di chiamata è legata a versioni specifiche delle app: Google Contatti dalla release 4.62 e Google Telefono dalla versione 188 stabile. Gli utenti che hanno ricevuto l’aggiornamento trovano un avviso all’apertura, con un collegamento diretto all’editor della card.

Una volta completata la configurazione, la nuova voce “Immagine e card di chiamata” compare nella scheda del contatto, consentendo di modificare o rimuovere gli elementi. L’immagine scelta diventa anche una sorta di copertina visiva all’interno della scheda, rafforzando l’identità del contatto.

L’arrivo delle Card di chiamata si accompagna al più ampio redesign espressivo di Google Contatti e Google Telefono. L’interfaccia grafica è stata aggiornata con linee più moderne e opzioni di interazione rinnovate. In particolare, il sistema di risposta alle chiamate cambia: ora si può scegliere tra un tocco singolo o uno scorrimento orizzontale, mentre il precedente gesto a scorrimento verticale è stato eliminato. La modifica punta a rendere più immediata la gestione delle chiamate in arrivo.

Una novità che ricorda i Poster di contatto di Apple

L’idea di personalizzare la schermata delle chiamate non è nuova. Apple aveva introdotto i Poster di contatto con iOS 17, permettendo agli utenti iPhone di impostare immagini e testi personalizzati per i propri contatti. Con le Card di chiamata, Google porta un concetto simile anche su Android, offrendo un’esperienza comparabile agli utenti del suo ecosistema.

La differenza principale sta nell’integrazione tra due app distinte: Google Contatti per la creazione e Google Telefono per la visualizzazione. Questo approccio mantiene separate le funzioni, ma amplia le possibilità di personalizzazione su diversi dispositivi Android.