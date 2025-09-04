Expert maxi VOLANTINO per il tech: risparmio grandioso e prezzi top

Il mese di settembre rappresenta un momento ideale per organizzare il rientro con nuove energie. Expert accompagna questa fase con una selezione accurata di promozioni pensate per semplificare la vita quotidiana, migliorare l’intrattenimento e garantire soluzioni tecnologiche e domestiche di valore. Grazie a prezzi competitivi e a un assortimento che spazia dai notebook ai grandi elettrodomestici, fino ai dispositivi mobile e al gaming, le proposte Expert si adattano a molteplici esigenze. Acquistare in questo periodo significa non solo risparmiare, ma anche assicurarsi prodotti di qualità che restano utili nel tempo.

Le promo che scottano sono da Expert

Presso Expert troverete il Lenovo Ideapad Slim 3 notebook 15,6” disponibile al prezzo davvero unico di appena 449 euro, così come l’Acer Desktop All in One Aspire C24-1800 al costo di 559 euro. Expert propone poi la Dyson V11 Advanced scopa ricaricabile senza sacco da 0.76lt scontata a soli 399 euro e la Trust Gaming GXT 703 Riye sedia nera a 119,90 euro.

Non mancano i grandi elettrodomestici: Expert infatti offre la lavatrice Samsung serie 7000D Bespoke AI classe A alla bellezza di appena 499 euro e il modello Beko BCNA275E4SN da incasso 254L bianco in promozione super 569 euro. Per l’intrattenimento e la mobilità, da Expert è disponibile poi l’LG 55QNED70A6A TV QNED AI serie 70 da 55” 4K a 499 euro, il nuovo iPhone 16e nero 128GB a 649,90 euro, lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro midnight black 8GB RAM 256GB a 239,90 euro e la Nintendo Switch OLED bianca al costo da brividi di 329,90 euro. Insomma Expert sa cosa dare alla propria clientela e come regalare un vero risparmio!