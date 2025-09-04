Esselunga: MEGA promo su MAXI tecnologia e piccoli elettrodomestici

La stagione delle offerte è arrivata e Esselunga ha deciso di renderla speciale. Ciò che rende interessante questo momento è la possibilità di trovare prodotti di qualità a condizioni davvero convenienti. Non si tratta semplicemente di fare acquisti, ma di accedere a un assortimento pensato per soddisfare esigenze diverse: chi cerca tecnologia troverà dispositivi avanzati, chi preferisce dedicarsi alla cucina scoprirà strumenti utili e funzionali, chi non rinuncia alla cura della persona e della casa potrà contare su articoli pratici ed efficienti. Il tutto con la garanzia di uno store che da sempre unisce convenienza e affidabilità. In altre parole, da Esselunga si unisce l’utile al gradevole: un acquisto diventa un’esperienza completa.

Esselunga vi regala le emozioni migliori per un nuovo mese

Il nuovo volantino di Esselunga è stato strutturato per coprire diversi bisogni con una selezione equilibrata di tecnologia, cucina e cura della casa. Presso Esselunga è disponibile lo ZTE Blade V70 Vita a 98 euro, affiancato dalla Smatech TV QLED 32QW01V a 129 euro. Sempre da Esselunga, spicca lo Xiaomi Redmi A3 a 78 euro, mentre da Esselunga arrivano le nuove AirPods di quarta generazione a 159 euro. Nel settore smartphone, da Esselunga si trova l’Apple iPhone 16 128 GB a 698 euro, anche in versione bianca. Per la cucina, Esselunga propone la Moulinex Easy Fry Max 5L Forest a 74,99 euro. Per la casa, ecco lo Xiaomi Truclean W20 lavapavimenti 3 in 1 a 172,99 euro. La cura personale non manca da Esselunga con il Philips OneBlade 360 blade 5in1 a 32,94 euro. Infine, da Esselunga l’Amazfit GTS 3 Graphite Black a 59,99 euro. Ora dovete solo correre in store!