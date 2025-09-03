JBL Grip è arrivato, ideato per muoversi e progettato per stupire

JBL Grip è il nuovo speaker Bluetooth portatile e compatto ideale per essere con te ovunque. Sempre pronto all’uso, grazie al design ultra-portatile, con suono JBL Pro, luci immersive e protezione IP68 da acqua e polvere.

Il nuovo speaker JBL Grip vanta ben 16 W di output e tecnologia AI Sound Boost per ottimizzare i bassi profondi e renderli più potenti, senza alcuna distorsione. Per un’esperienza a 360 gradi, puoi anche abbinarlo ad un ulteriore speaker per un ascolto stereo, oppure connetterne diversi tramite l’opzione Auracast. La sua portabilità ed efficienza è garantita anche dal gancio integrato per fissarlo facilmente ad uno zaino, una bici o anche ad un kayak. La protezione da schizzi e polvere entra in gioco rendendo funzionale qualunque caso d’uso.

Dispone di un design verticale per renderlo ancora più maneggevole e per sottolineare la sua essenza dinamica, anche il logo JBL è stato allineato in verticale in linea con questa scelta dell’azienda. Puoi afferrarlo, appenderlo o posizionarlo dove preferisci. Per creare l’atmosfera giusta in base ad ogni occasione, sul pannello posteriore c’è una luce ambientale che funziona facilmente con l’aiuto dell’app JBL Portable per regolare colore e intensità in base alla playlist del momento. La batteria del JBL Grip, inoltre, assicura fino a 12 ore di riproduzione continua.

JBL Grip, il nuovo speaker portatile e super pratico per ogni esigenza

Questo nuovo speaker Bluetooth è disponibile in ben sette colori, dai classici nero e bianco fino a viola, rosso, blu, camouflage e rosa. Acquistabile a partire da 99,99 euro su JBLstore.it e presso i rivenditori autorizzati.

Ricordiamo che, oltre al JBL Pro Sound, la tecnologia AI Sound Boost, le 12 ore di autonomia – più altre 2 ore con funzionalità Playtime Boost – le certificazioni per acqua e polvere, Auracast, la piena compatibilità con l’app JBL Portable, è anche realizzato con plastica riciclata PCR e packaging in carta certificata FSC.