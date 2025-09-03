CoopVoce lancia EVO 250: 250GB, minuti illimitati e SMS a 9,90€ al mese

CoopVoce amplia il proprio listino con una nuova proposta pensata per chi cerca grandi quantità di traffico dati a un prezzo contenuto. La nuova offerta EVO 250 mette a disposizione 250GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti al costo di 9,90€ al mese, confermando la politica di trasparenza che da sempre caratterizza l’operatore. Stesso prezzo per sempre e nessun aumento successivo.

CoopVoce: attivazione semplice con SIM fisica o eSIM

Uno dei punti di forza della promo è rappresentato dal roaming internazionale. Durante i viaggi in Unione Europea e Regno Unito, per i primi 30 giorni sarà possibile utilizzare l’intera dotazione di giga disponibile in Italia, senza limitazioni. Un vantaggio che si aggiunge agli altri servizi inclusi, come hotspot gratuito, l’app LoSai di Coop per sapere chi ha chiamato e un’assistenza continua via app, chat o specialisti dedicati.

Attivare EVO 250 è un’operazione alla portata di tutti. La SIM può essere ordinata online con spedizione gratuita a casa o ritirata in uno dei 900 punti vendita Coop presenti sul territorio. In entrambi i casi, il costo di attivazione è di 10€, ai quali va aggiunto il primo mese di canone (9,90€), per un totale iniziale di 19,90€. Per chi preferisce la versione digitale, è disponibile l’opzione eSIM, attivabile immediatamente tramite SPID, rendendo il processo ancora più rapido. Anche i clienti già CoopVoce possono passare a EVO 250 con un costo una tantum di 9,90 euro, mantenendo lo stesso canone mensile.

A completare l’offerta ci sono alcuni vantaggi esclusivi. Tra questi vi è la possibilità di autoricaricarsi con la spesa, il blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo e soprattutto la certezza di una copertura del 99,8% grazie alla rete 4G. L’operatore sottolinea anche l’assenza di vincoli contrattuali e di costi nascosti, ribadendo un approccio chiaro e trasparente verso i propri clienti. Insomma, con EVO 250, CoopVoce conferma la propria strategia competitiva. L’ azienda intende offrire grandi bundle di traffico dati e servizi inclusi a prezzi fissi, mantenendo una forte attenzione alla semplicità e alla qualità della propria linea.