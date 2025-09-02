Google Foto introduce Key Moments per evidenziare le parti migliori dei video

Negli ultimi mesi Google Foto sta vivendo una fase di rinnovamento importante. Oltre al restyling grafico ispirato al linguaggio Material 3 Expressive, l’app ha introdotto strumenti di editing sempre più avanzati, come la possibilità di modificare le immagini attraverso comandi testuali. Ora, Big G ha annunciato una nuova funzione che guarda ai video: si chiama Key Moments e ha l’obiettivo di rendere più immediata la riscoperta dei ricordi.

Come funziona Key Moments

La novità si integra direttamente nella timeline dei filmati salvati su Google Foto e individua in automatico i passaggi più significativi. Che si tratti di un sorriso spontaneo, di un’inquadratura suggestiva o di un momento di festa, l’app segnalerà quei passaggi con piccoli indicatori visibili lungo la barra di riproduzione.

Per sfruttare Key Moments ci sono però delle regole: al momento i video supportati devono avere una durata massima di 10 secondi. Quando si tocca uno degli indicatori, l’app permette di saltare subito a quel punto preciso, di condividerlo con contatti selezionati oppure di creare una breve clip indipendente. C’è anche la possibilità di rimuovere un marcatore se non lo si ritiene rilevante, così da personalizzare l’esperienza secondo le proprie preferenze.

Un lancio graduale

Google ha previsto una distribuzione graduale della funzione. A partire da questo mese la disponibilità riguarderà solo ed unicamente i dispositivi Android, per poi arrivare anche su iOS in seguito, siccome al momento è in fase di sviluppo. In questo modo l’esperienza rimarrà uniforme per tutti gli utenti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Un passo in più nella gestione dei ricordi

Con Key Moments, Google rafforza il ruolo di Foto come applicazione centrale nella gestione dei ricordi digitali. Se il servizio era nato principalmente per l’archiviazione e la ricerca delle immagini, negli anni è diventato uno strumento completo, capace di organizzare, modificare e ora anche valorizzare automaticamente i video.

La nuova funzione mostra come la strategia di Google punti a combinare semplicità d’uso e intelligenza artificiale per creare esperienze sempre più personalizzate e intuitive.