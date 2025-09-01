Oppo A6 Max è ufficiale con batteria da ben 7000 mah

In queste ultime ore il produttore tech Oppo ha ampliato la sua gamma di smartphone di fascia media con un nuovo dispositivo. Si tratta in particolare del nuovo Oppo A6 Max. Come suggerisce anche il nome, quest’ultimo vanta la presenza di una caratteristica davvero max, ovvero la batteria. A bordo è infatti presente una batteria con una capienza esagerata pari a ben 7000 mah. Vediamo qui di seguito il resto delle sue caratteristiche.

Oppo annuncia il nuovo Oppo A6 Max con una grande batteria da 7000 mah

Oppo A6 Max è il nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Oppo e si distingue per la sua grande batteria. Come già accennato in apertura, la batteria è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Quest’ultima ha infatti una capienza davvero enorme pari a ben 7000 mah. Gli utenti la potranno ricaricare in tempi brevi grazie alla ricarica SuperVOOC da ben 80W che garantisce il 50% in solo 24 minuti.

Oltre a questo, ci sono altre caratteristiche di rilievo. Abbiamo infatti un display con tecnologia OLED con una diagonale molto ampia pari a 6.8 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La luminosità massima arriva a 1600 nits e il tutto è protetto da un vetro Crystal Shield Glass. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, a bordo troviamo il soc Snapdragon 7 Gen 3 con tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.

Il comparto fotografico è affidato a una dual camera posteriore con sensori rispettivamente pari a 50 MP e 2 MP e ad una fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP. Non mancano inoltre la certificazione IP69 e la certificazione SGS.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A6 Max sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo di circa 190 euro al cambio attuale. Per il momento non sappiamo se e quando arriverà in Italia.