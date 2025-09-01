Ad
Expert WOW: le offerte Samsung che rendono unica la casa

Con Expert ogni acquisto di grandi elettrodomestici Samsung regala stile risparmio e un microonde Grill Fry che impreziosisce le vostre giornate culinarie

scritto da Rossella Vitale
Dal 27 luglio al 30 settembre 2025 è tempo di spostarvi verso le luci più brillanti: quelle degli store Expert. Voi non siete solo clienti, siete gli spettatori di una passerella diversa, dove al posto dei tessuti preziosi sfilano grandi elettrodomestici Samsung. E mentre osservate i modelli in esposizione, ecco arrivare la sorpresa che rende tutto più goloso: il microonde Grill Fry con funzione di frittura ad aria, del valore di 159 euro, incluso come bonus. Con Expert la scena è vostra! Ogni passo nello store è un piccolo applauso a voi che sapete scegliere bene, a voi che amate unire convenienza e stile. La moda qui non sta sulle passerelle, ma sugli scaffali, pronta a entrare nelle vostre case.

Expert ha sempre un asso nella manica

In prima fila da Expert trovate il Bespoke AI classe A a 1299 euro, l’oggetto di design che mette d’accordo eleganza e prestazioni. Non è da meno il forno elettrico Samsung classe A+ a 949,90 euro, che porta la cucina al centro della scena. Expert vi propone poi il frigorifero doppia porta serie 7300 classe E con dispenser acqua a 899 euro, perfetto per chi vuole freschezza continua. Le lavatrici non mancano ed Expert vi offre la AI Control ecodosatore serie 5300T classe A a 449 euro e la serie 6400D AI Control classe A a 548,90 euro. Chi cerca un equilibrio tra estetica e praticità trova il combinato RB38C774DSA/EF da 390 litri classe D a 849 euro. Infine, da Expert non manca il frigorifero combinato air space ecoflex AI classe E a 949 euro, disponibile anche nella versione nera. Ogni prezzo una grandiosa opportunità che solo Expert sa donare.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.