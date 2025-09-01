Mercedes-AMG GT XX: record incredibili in pista e prestazioni senza eguali

La Mercedes-AMG GT XX ha percorso 5.479 km in 24 ore sulla pista di Nardò, stabilendo un nuovo record per un’auto elettrica. La velocità media dichiarata ha sfiorato i 300 km/h, con soste minime grazie a ricariche ultrarapide fino a 900 kW. Il precedente record della XPeng P7, di 3.960 km, è stato superato con decisione. Durante la campagna di test di otto giorni, il concept ha anche completato un “giro del mondo simulato” percorrendo 40.073 km, quasi la circonferenza terrestre. Il tutto senza interruzioni, affidandosi a un team di 17 piloti professionisti e oltre 100 tecnici tra ingegneri, logistica e ricarica. L’alternanza dei piloti, gestita su tre turni di otto ore, ha garantito continuità e sicurezza.

Tecnologia e potenza oltre i limiti: si va verso il futuro dei modelli Mercedes-AMG

Il segreto di queste performance della Mercedes risiede nel sistema di trazione elettrica. Il concept monta due motori assiali posteriori e un terzo anteriore, operanti su una piattaforma a 800 volt e sviluppando 1.341 CV. La batteria da 114 kWh, a celle cilindriche e immersa in olio, è raffreddata a liquido diretto con 40 litri di fluido, garantendo trasferimenti termici superiori. Questa configurazione consente ricariche ultrabrevi, aggiungendo teoricamente 400 km in circa cinque minuti. La strategia di ricarica è stata fondamentale per ridurre al minimo le soste e mantenere velocità medie eccezionali. Chi poteva immaginare una batteria così performante, capace di reggere intensi cicli di stress senza degradazione?

Il concept Mercedes-AMG GT XX anticipa le tecnologie della futura piattaforma elettrica AMG.EA. Un super SUV da 1.000 CV è atteso nel Regno Unito nel 2027, mentre la versione di serie della GT Coupé a 4 porte arriverà a fine 2026. Le prestazioni dichiarate sono impressionanti: da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima vicina ai 360 km/h. Il prototipo non solo ha stabilito record storici, ha fatto di più. L’auto ha mostrato quanto la Mercedes-AMG sappia fondere velocità, autonomia e tecnologia di ricarica avanzata in una sola creazione. Un’auto elettrica potesse completare l’equivalente di un giro del mondo in meno di otto giorni, mantenendo una media impressionante di chilometri e potenza? Beh, pare che ora esista.