MediaWorld: non sarà il treno per Hogwarts, ma c’è un treno di SCONTI

Con MediaWorld il vostro salotto, la vostra stanza o persino il terrazzo diventano teatri di puro spettacolo grazie a offerte travolgenti.

scritto da Rossella Vitale
Il 1° settembre è la data in cui molti sognano ancora di salire sul treno per Hogwarts, anche se la famosa lettera con il sigillo non è mai arrivata. Ogni anno ci si guarda in tasca con un filo di speranza, come se davvero potesse spuntare tra le bollette e la pubblicità. Ma se la civetta (o gufo) non si è fatta vedere, niente paura: un altro treno è pronto a partire, ed è quello delle promo di MediaWorld. Non c’è binario nascosto, basta entrare e scoprire offerte che hanno lo stesso effetto di un incantesimo ben riuscito: portano il sorriso e tirano su il morale in un attimo. Console, TV, visori e gadget diventano indispensabili, un biglietto di sola andata verso il divertimento. E alla fine, forse, meglio così: niente compiti di pozioni o corse nella Foresta Proibita, solo prezzi scintillanti che trasformano la tecnologia in pura magia quotidiana.

MediaWorld non smette di sorprenderci

MediaWorld porta tra le vostre mani la SONY PS5 Disc SLIM – D Chassis, White a 548 euro, e voi applaudite. Lo store poi mette in campo Metal Gear Solid Delta Snake Eater (Day One Edition) – GIOCO PS5 a 71,99 euro, e voi vi immergete. MediaWorld vi fa correre con EA Sports F1 25 – GIOCO PS5 a 59,99 euro, e l’adrenalina sale.  Inoltre Vi regala la definizione unica della SONY 43 BRAVIA 3 S35BP TV D-LED, 43″ a 599 euro, e il divano diventa un cinema.

MediaWorld vi stupisce con la compattezza del SAMSUNG QE32Q50AEUXZT TV QLED, 32″, Full-HD a 286,99 euro, mentre MediaWorld vi fa volare con il DRONE DJI MINI 3 FLY MORE COMBO RC a 599,99 euro. MediaWorld, infine, vi accende la creatività con l’ACTION CAMERA DJI OSMO POCKET 3 CREATOR C a 665,99 euro, perché MediaWorld sa che un video può valere più di mille racconti.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.