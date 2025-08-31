Digi Mobil proroga il suo super catalogo di offerte

Tutti coloro che hanno intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale Digi Mobil potranno stare tranquilli. In queste ultime ore, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità del suo catalogo di offerte per alcuni mesi. Secondo quanto è emerso, infatti, le offerte rimarranno disponibili all’attivazione fino alla giornata del prossimo 30 novembre 2025.

Digi Mobil, prorogato il catalogo di offerte mobile fino a fine novembre 2025

Gli utenti, sia chi è già cliente sia chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, avranno a disposizione le offerte denominate Illimitato 5, Illimitato 6, Illimitato 8 e Combo 10.