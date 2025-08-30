Google rinnova l’app meteo dei Pixel

Con il lancio dei Pixel 10, Google rinnova Meteo Pixel, l’app preinstallata sui suoi smartphone per consultare le previsioni. Il nuovo aggiornamento, identificato con la versione 1.1.20250608, introduce un’interfaccia riprogettata seguendo le linee guida del Material 3 Expressive, la nuova filosofia estetica di Big G. Dopo un anno dal suo debutto, l’app riceve così un aggiornamento che ne cambia l’aspetto visivo e la fruibilità, allineandola alle ultime tendenze di Android.

Il design aggiornato propone un layout più arioso e colorato, con font più rotondi e tessere informative meglio distanziate. La temperatura e la descrizione meteo sono ora centrate e più in evidenza nella schermata principale. Tuttavia, il nuovo schema cromatico risulta in alcuni casi eccessivo, rendendo troppo marcate le segnalazioni di allerta. Inoltre, la scelta di caratteri più grandi crea problemi di leggibilità, costringendo alcuni utenti a ridurre manualmente le dimensioni del testo per visualizzare tutte le informazioni. Le icone, ora prevalentemente piene e più moderne, migliorano la coerenza grafica, anche se alcune sezioni, come quella delle previsioni a dieci giorni, presentano modifiche che non convincono del tutto sul piano dell’usabilità.

Widget dedicati per l’app meteo: una novità attesa, ma non perfetta

Una delle aggiunte più richieste dagli utenti Pixel è finalmente realtà: Meteo Pixel ora dispone di propri widget. In precedenza, gli utenti dovevano accontentarsi di quelli generici forniti da Google. Con l’aggiornamento, l’app offre due nuove opzioni: “Meteo previsto” e “Meteo attuale”. Entrambi seguono le linee del Material 3 Expressive e occupano tutta l’area disponibile nel widget. Il risultato è un aspetto moderno, ma non privo di problemi.

Nel caso del widget “Meteo previsto”, la disposizione interna delle informazioni rende difficile la lettura, soprattutto con impostazioni di sistema standard. La temperatura, ad esempio, è visualizzata con un font più elegante ma meno leggibile, e il colore nero usato per il testo contrasta poco con certi sfondi. Nonostante queste criticità, Google potrebbe rilasciare presto ulteriori aggiornamenti per risolvere i difetti riscontrati. L’app è già disponibile sul Play Store per tutti i dispositivi Pixel compatibili, a partire dalla serie Pixel 6.