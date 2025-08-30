ATOTO S8 Ultra (New), l’autoradio con ChatGPT che cambia il modo di guidare: la RECENSIONE

Abbiamo provato per diverse settimane il nuovo ATOTO S8 Ultra (New), un’autoradio Android top di gamma progettata non solo per offrire intrattenimento, ma anche per trasformare radicalmente l’esperienza in auto. Si tratta di una soluzione avanzata che combina prestazioni elevate, schermo QLED da 9 pollici, Android Auto e Apple CarPlay wireless, ma soprattutto l’integrazione di un assistente vocale AI alimentato da ChatGPT. Fin dai primi utilizzi, abbiamo percepito quanto questo prodotto punti a essere molto più di una semplice autoradio.

Installazione e compatibilità: tutto sorprendentemente semplice

L’unità che ci è stata fornita era nella versione IAH09D, pensata per essere integrata in slot doppio DIN, e l’installazione è risultata piuttosto agevole. Grazie al tool Search By Vehicle (SBV) fornito da ATOTO, siamo riusciti a individuare in pochi clic la cornice e i cavi adatti al nostro veicolo. Il sistema si è avviato in 2 secondi netti e già dalla prima accensione ci ha colpiti la fluidità dell’interfaccia, basata su AICE UI 11.0, una personalizzazione Android ben curata.

La possibilità di connettersi a Internet tramite Wi-Fi, Bluetooth, tethering USB e persino 4G con SIM dedicata rende questo modello estremamente flessibile. Durante le nostre prove, abbiamo alternato le modalità a seconda del contesto, trovando nel tethering Bluetooth la soluzione più stabile e meno esosa in termini di batteria.

Display QLED da 9″: qualità visiva ai massimi livelli

Uno degli elementi che più ci ha convinti è stato il display. Il pannello QLED da 1280×720 pixel offre una luminosità di 600 cd/m², perfetta per l’uso anche in piena luce. Il touchscreen capacitivo a 5 tocchi è fluido, preciso, e supporta gesti rapidi con due o tre dita, permettendo di aprire il multitasking o modificare l’equalizzazione senza distrarsi dalla guida.

Abbiamo sfruttato spesso lo split screen per visualizzare contemporaneamente Google Maps e YouTube Music, una combinazione perfetta per i lunghi viaggi. Il pannello da 178° ci ha consentito una buona visibilità anche quando l’unità era inclinata.

DriveChat: l’assistente vocale che mancava

Una delle funzioni più innovative dell’ATOTO S8 Ultra è DriveChat, un assistente vocale AI alimentato da ChatGPT, progettato per fornire assistenza durante la guida. Abbiamo sperimentato una serie di comandi vocali, dalla richiesta di indicazioni stradali alla gestione dei messaggi WhatsApp, passando per il controllo della musica e la consultazione del meteo. In tutte queste situazioni, l’assistente ha risposto in modo contestuale e naturale, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso rispetto ai comandi vocali tradizionali.

L’interazione è avvenuta in multi-turno, cioè con dialoghi prolungati che si sono mantenuti coerenti anche su richieste successive. È una vera svolta per chi desidera ridurre al minimo le distrazioni.

Sezione audio: equalizzazione professionale e suono potente

Abbiamo testato a fondo anche la qualità audio, collegando l’autoradio a un impianto aftermarket composto da speaker a due vie e subwoofer attivo. Il risultato è stato eccellente. Grazie al DSP integrato e alle 32 bande di equalizzazione (16 anteriori e 16 posteriori), abbiamo potuto adattare il suono in base al tipo di contenuto ascoltato: musica, podcast o video.

Il preamp Toshiba integrato eroga una potenza di 4x29W RMS (con picchi da 49W), mantenendo un audio pulito anche a volumi sostenuti. La funzione SCVC, che regola il volume in base alla velocità dell’auto, è risultata utile soprattutto in tangenziale, dove il rumore di fondo cresce rapidamente.

Android Auto e CarPlay wireless: mai così stabili

Uno dei vantaggi più rilevanti è la piena compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, sia in modalità cablata che wireless. In entrambi i casi, la connessione si è stabilita in pochi secondi e non abbiamo mai riscontrato disconnessioni o lag.

Abbiamo usato CarPlay wireless con un iPhone 14 Pro e Android Auto wireless con un Pixel 7. Entrambe le esperienze sono risultate fluide, con accesso immediato a messaggi, musica, podcast, mappe e chiamate. L’interfaccia è quella familiare dei rispettivi OS mobili, integrata perfettamente con i controlli touch dell’autoradio.

GPS e localizzazione avanzata con TrackHU

L’autoradio è dotata di un modulo GPS integrato e include l’app TrackHU di ATOTO. Abbiamo installato una micro SIM 4G per testare le funzionalità di localizzazione in tempo reale. Durante una gita fuori città, abbiamo potuto monitorare posizione, velocità e distanza percorsa, impostare avvisi e persino creare geofence per ricevere notifiche in caso di uscita da un’area specifica.

L’interfaccia dell’app è intuitiva e ben progettata, con grafici cronologici dei tragitti e la possibilità di consultare percorsi passati.

Registrazione in alta definizione e Live Rear View: sicurezza al volante

Uno degli aspetti più pratici che abbiamo apprezzato dell’ATOTO S8 Ultra (New) è la possibilità di collegare due videocamere full HD (anteriore e posteriore), come le AC-FCR04W e AC-RCR04W, per registrare in 1080p. Durante i nostri test, la qualità video si è rivelata nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie al supporto HDR integrato.

In particolare, la funzione Live Rear View (LRV) è stata estremamente utile durante la marcia. A differenza delle classiche videocamere per la retromarcia, LRV permette di accedere alla visione posteriore in tempo reale anche mentre il veicolo è in movimento, eliminando punti ciechi causati da passeggeri, poggiatesta o bagagli. È un upgrade importante in termini di sicurezza, soprattutto durante i cambi di corsia in autostrada o nelle manovre urbane.

Dual Bluetooth: multitasking garantito

A bordo troviamo due moduli Bluetooth distinti, una scelta tecnica che si è rivelata vincente. Il primo (BT1) si occupa di gestire chiamate in vivavoce e streaming audio, con supporto a aptX e aptX HD, garantendo una qualità sonora vicina a quella di un CD. L’altro (BT2) è dedicato al trasferimento dati: può gestire contemporaneamente la connessione con un OBD2, con un gamepad per i passeggeri o addirittura con un sistema TPMS.

Durante un nostro test su strada, abbiamo connesso due smartphone e un modulo diagnostico OBDII senza alcun rallentamento. In più, l’S8 ha attivato correttamente Siri e Google Assistant dai telefoni associati, anche usando un semplice tocco sullo schermo o sul volante.

Personalizzazione, gesture touch e controllo al volante

Il sistema operativo AICE UI 11.0, basato su Android, offre un livello di personalizzazione molto più profondo rispetto alla concorrenza. Abbiamo potuto scegliere tra 9 modalità EQ predefinite, regolare la luminosità con gesture multitouch, impostare sfondi animati, visualizzare foto in galleria come cornice digitale e molto altro.

Siamo rimasti colpiti anche dalla possibilità di assegnare gesture personalizzate con due o tre dita per accedere rapidamente a funzioni chiave come multitasking, cambio modalità audio o apertura app preferite. Tutto questo, unito al supporto per comandi al volante e alla compatibilità con il telecomando ATOTO AC-44F8, rende l’uso dell’S8 fluido e sicuro anche in marcia.

Un vero centro multimediale anche per i passeggeri

Una delle funzionalità più sorprendenti che abbiamo avuto modo di provare riguarda la riproduzione su più display. Utilizzando gli adattatori USB-HDMI o USB-RCA venduti separatamente, abbiamo collegato due monitor ai poggiatesta anteriori. I passeggeri hanno potuto guardare un film su YouTube o usare app Android dedicate all’intrattenimento, senza interferire con il navigatore o con la musica attiva sullo schermo principale.

Inoltre, collegando una console PlayStation tramite convertitore HDMI-AHD, abbiamo trasformato l’auto in una vera postazione di gioco mobile. Non è certo una funzione da usare tutti i giorni, ma per lunghi viaggi in famiglia, è un’opzione assolutamente gradita.

Privacy e sicurezza al centro

In un’epoca in cui anche l’infotainment può contenere dati personali, abbiamo trovato molto utile l’opzione di blocco dello schermo, pensata per impedire accessi non autorizzati. L’S8 permette di impostare un PIN o una password, ma anche di abilitare lo sblocco automatico via Bluetooth: non appena il telefono del proprietario si connette, l’autoradio si sblocca da sola.

Questo sistema è risultato estremamente comodo nei parcheggi pubblici o quando si lascia il veicolo a terzi. Abbiamo potuto impostare l’auto in modalità “valet”, lasciando visibili solo alcune funzioni base.

L’ecosistema ATOTO e il valore aggiunto

Un altro punto di forza dell’S8 è l’intero ecosistema costruito attorno all’autoradio. Dal sito ufficiale abbiamo scaricato un aggiornamento firmware che ha migliorato la stabilità del Bluetooth e aggiunto nuove gesture touch. La possibilità di aggiornare periodicamente il sistema ci fa ben sperare in un supporto a lungo termine.

In più, con l’acquisto sono inclusi 12 mesi di garanzia, estendibili a 18 mesi semplicemente registrando il prodotto. Il team di assistenza risponde in inglese, ma lo fa con prontezza e in modo competente, come abbiamo potuto verificare per un chiarimento su una funzione OBD.

Navigazione fluida, app Android e limiti compatibilità

Nel nostro periodo di test, abbiamo installato diverse app direttamente dal Google Play Store, tra cui Waze, Here WeGo, Spotify, YouTube Music e perfino alcuni strumenti diagnostici per auto. L’S8 si è comportato sempre bene in termini di velocità e stabilità, con prestazioni molto vicine a quelle di un vero tablet Android di fascia media.

È importante sottolineare che non tutte le app Android sono compatibili, come specificato anche da ATOTO. Ad esempio, Netflix non può essere installato, probabilmente per motivi legati alla certificazione DRM. Ma nel nostro utilizzo quotidiano, le app fondamentali per la guida e il tempo libero sono risultate tutte perfettamente funzionanti.

L’uso combinato tra Google Maps, l’app TrackHU e un secondo navigatore offline (Here WeGo) ci ha permesso di coprire ogni situazione, anche in aree con scarso segnale mobile. Abbiamo potuto anche salvare mappe offline e ricevere comunque informazioni sulla velocità, altitudine e direzione grazie al modulo GPS integrato.

Esperienza reale su strada: prestazioni e comfort

Abbiamo effettuato diversi viaggi su statali, tangenziali e autostrade per capire come si comportasse l’S8 in condizioni reali di utilizzo. La cosa che abbiamo notato subito è quanto l’esperienza sia reattiva e immediata: tutto risponde al tocco senza lag, anche con più app in esecuzione simultanea.

Abbiamo avuto modo di usare l’assistente vocale AI DriveChat in contesti diversi, come il traffico cittadino, i lunghi tratti autostradali o i parcheggi in retro. In ognuno di questi casi, il sistema ha compreso i comandi vocali con un’ottima precisione, senza costringerci a ripetere più volte le stesse frasi. Si è rivelato utile anche per operazioni semplici come inviare un messaggio vocale o cambiare playlist su Spotify.

Inoltre, il sistema ha saputo adattarsi alla velocità di marcia, grazie alla funzione SCVC: in galleria o durante l’accelerazione, il volume si alzava automaticamente per compensare il rumore del motore e del vento, per poi abbassarsi gradualmente appena si rallentava. Un dettaglio che abbiamo molto apprezzato.

Connettività totale: tutto (ma davvero tutto) è collegabile

L’ATOTO S8 Ultra (New) non è solo un’autoradio, ma una vera centralina smart per l’auto. Durante le prove, abbiamo collegato:

uno scanner diagnostico Bluetooth OBD2 per monitorare in tempo reale lo stato della vettura;

un sistema TPMS USB per la pressione degli pneumatici, che ha segnalato prontamente un’anomalia su una gomma;

un telecomando volante ATOTO per i comandi principali;

due smartphone per gestire musica e navigazione contemporaneamente;

una console da gioco tramite convertitore HDMI-AHD;

monitor posteriori per i passeggeri collegati tramite adattatore USB-RCA.

Tutte queste periferiche hanno funzionato in modo stabile e sincronizzato. Nessun crash, nessun lag, nessuna incompatibilità. La flessibilità di questo sistema è semplicemente impressionante, soprattutto per chi ha un’auto un po’ datata e desidera aggiornarla con un cuore tecnologico all’altezza delle nuove esigenze.

Considerazioni finali

Dopo aver utilizzato l’ATOTO S8 Ultra (New) per diverse settimane, possiamo dire con certezza che non si tratta di una semplice autoradio Android. È un sistema di infotainment completo, personalizzabile e adatto a ogni tipo di automobilista, dal viaggiatore abituale al pendolare urbano.

Ci ha convinti sotto praticamente ogni aspetto: prestazioni, connettività, compatibilità, qualità audio, funzionalità AI, display e facilità d’uso. Il tutto con un livello di aggiornamento software costante, una gestione della privacy intelligente e un’interfaccia ben studiata.

Ovviamente, non è un dispositivo per chi cerca solo la radio FM o vuole risparmiare il più possibile. Ma per chi desidera una guida moderna, connessa, intelligente e senza compromessi, l’ATOTO S8 Ultra (New) rappresenta una delle migliori soluzioni disponibili oggi sul mercato aftermarket. Il dispositivo è disponibile anche su Amazon con un prezzo base di 629,90 € ma grazie al coupon di 100 € da spuntare proprio nella pagina di acquisto, il prezzo sarà di 529,90 €.