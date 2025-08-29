Un iPod originale sigillato ha un valore superiore ai 37mila euro?

Un piccolo oggetto elettronico, sigillato per più di vent’anni, ha attirato l’attenzione del collezionismo tecnologico. Si tratta di un iPod di prima generazione. Venduto all’asta per la cifra sorprendente di 40.264 dollari. Poco meno di 37.200 euro. Il prezzo finale, che includeva le commissioni dell’asta, ha stabilito un nuovo record per il celebre lettore musicale di Apple. Superando il precedente massimo di 29.000 dollari registrato solo l’anno scorso. La vendita è stata organizzata dalla casa d’aste RR Auction. Quanto accaduto dimostra come la combinazione di nostalgia, rarità e stato di conservazione può trasformare un oggetto in un vero tesoro. Un’attrattiva importante per tutti i collezionisti del settore.

Un iPod sigillato venduto all’asta per 40.264 dollari

Lanciato nell’ottobre del 2001, il dispositivo non era solo un semplice gadget. Rappresentava la rinascita di Apple dopo un periodo di difficoltà. Steve Jobs lo presentò al pubblico con il gesto ormai iconico di estrarlo dalla propria tasca. Accompagnando l’azione con la frase “1.000 canzoni in tasca”. Il display retroilluminato e il design minimalista contribuirono a farne un simbolo. Quest’ultimo, infatti, rappresentava lo stile tecnologico dei primi anni 2000.

La caratteristica dell’iPod era la sua capacità di concentrare funzionalità avanzate in un design compatto. Il lettore supportava diversi formati audio. Tra cui MP3, WAV e AIFF. Inoltre, si sincronizzava in automatico con iTunes. Rendendo così semplice l’organizzazione della propria libreria musicale. La vendita all’asta ha confermato che l’iPod è molto più di un dispositivo ormai obsoleto. È un pezzo di storia della tecnologia e della cultura pop.

E non è tutto. Durante la stessa asta si è assistito alla vendita di un altro prodotto Apple. Si tratta di un iPhone di prima generazione sigillato, nella rara versione da 4 GB. Tale dispositivo è stato venduto all’asta per 81.989 dollari. Circa 75.800 euro. Non si tratta di un record assoluto per il modello. Eppure, la cifra sottolinea l’interesse crescente verso i dispositivi Apple d’epoca sigillati e in ottimo stato.