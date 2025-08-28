Samsung

Giornata intensa per gli aggiornamenti Android. Samsung ha avviato la distribuzione delle patch di sicurezza di agosto 2025 su una lunga lista di smartphone e tablet, Tra i dispositivi Samsung che stanno ricevendo l’aggiornamento figurano i più recenti pieghevoli. Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE stanno ricevendo le patch attraverso i firmware identificati con le sigle F966BXXS3AYH1, F766BXXS3AYH3 e F761BXXS3AYH3. A completare il gruppo ci sono Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, per i quali è in distribuzione il firmware F956BXXS2BYGB e F741BXXS2BYGB.

Patch di agosto per i pieghevoli Samsung

Il changelog non introduce nuove funzioni visibili ma si concentra sul fronte della sicurezza. Le patch di agosto correggono 29 vulnerabilità CVE comuni al sistema Android, tra cui una classificata come critica e relativa ad Android 16. In parallelo, Samsung ha risolto 18 vulnerabilità SVE specifiche della sua interfaccia One UI, toccando aree come la gestione degli account, l’app Emergency SOS e la funzione di scansione dei documenti.

Al momento, One UI 8 è disponibile in versione stabile solo per i nuovi Fold7 e Flip7. Fold6 e Flip6 hanno invece da poco iniziato il programma beta: se i test procederanno senza intoppi, la versione stabile potrebbe arrivare tra settembre e ottobre.

Aggiornamenti per Galaxy S24 FE, S23 FE e A55 5G

Non solo pieghevoli. Anche i modelli di fascia media e alta più diffusi stanno ricevendo la patch di agosto. Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE e Galaxy A55 5G sono interessati dal rollout con i firmware S721BXXS7BYH1, S711BXXSAEYH1 e A556BXXSABYG2. Anche in questo caso, l’aggiornamento non porta nuove funzioni evidenti, ma introduce correzioni alle vulnerabilità già citate. In aggiunta, potrebbero essere stati inseriti bugfix minori e ottimizzazioni di stabilità, come spesso accade in queste fasi. Tutti e tre i modelli sono destinati a ricevere One UI 8 basata su Android 16, ma per l’arrivo effettivo servirà ancora tempo.

Le patch raggiungono anche la serie Galaxy Tab S10

Il rollout tocca infine il settore tablet. Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+ stanno ricevendo le patch di agosto 2025. I firmware in distribuzione includono XXS4BYH1 per i modelli 5G, XXS4AYG5 per la versione Wi-Fi del Tab S10 FE e XXS4AYH1 per la variante 5G.

Anche qui il changelog è sintetico e parla soltanto di sicurezza. Samsung ha comunque confermato che tutti i tablet della serie S10 saranno aggiornati in futuro a One UI 8 con Android 16, anche se non c’è ancora una finestra temporale precisa per il rilascio.