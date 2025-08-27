JBL Sense PRO: auricolari open-ear eleganti, confortevoli e discreti

JBL ha dato il via ad un cambiamento importante per l’ascolto open-ear: i JBL Sense PRO. Pensati per chi desidera un’esperienza sonora immersiva senza isolarsi dal mondo esterno. Questi auricolari uniscono comfort, stile e tecnologia di alto livello.

Con la loro conduzione aerea JBL OpenSound e i driver da 16,2 mm in Diamond-Like Carbon, offrono un audio ricco e preciso, con bassi potenti e distorsione quasi a zero. La certificazione Hi-Res Audio Wireless garantisce una riproduzione in alta risoluzione, mentre l’Adaptive Bass Boost adatta dinamicamente le frequenze basse per un suono sempre pieno.

Comfort, privacy e libertà sonora

Il design open-ear dei Sense PRO fa percepire ciò che accade attorno, pur mantenendo privata la tua musica o chiamata. Questo grazie ad un meccanismo che dirige l’audio verso il condotto uditivo e riduce le dispersioni attraverso onde opposte.

Il gancio dell’auricolare in lega di titanio, regolabile con cerniera a 20°, ripartisce il peso in modo uniforme e si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio: comfort per tutto il giorno garantito. Il rivestimento in silicone ultra-morbido e i dettagli metallici conferiscono inoltre un look raffinato.

Lato chiamate, i JBL Sense PRO spiccano per la chiarezza. Abbiamo quattro microfoni, sensore Voice Pickup e algoritmi di intelligenza artificiale che filtrano rumori ambientali e vento, mantenendo la tua voce sempre nitida.

La connettività, invece, è flessibile. Bluetooth 5.4 con audio LE, multi-pairing e supporto Auracast™ permettono di passare da un dispositivo all’altro senza soluzione di continuità. L’app dedicata consente personalizzazioni avanzate con equalizzatore a 10 bande e profili audio Personi-Fi 3.0.

Con 38 ore totali di autonomia (8 h negli auricolari + 30 h nella custodia) e ricarica rapida (10 minuti equivalgono a 4 ore di ascolto), più resistenza a polvere e spruzzi (IP54), sono pronti per accompagnarti ovunque.

Disponibili da ottobre in cinque colori (Grey, Blue, Purple, White, Black) al prezzo di 179,99 €, i Sense PRO definiscono un nuovo standard nel segmento open-ear.