Tim: con questa offerta si sbloccano i giga illimitati

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone utilizzano ogni giorno la propria offerta telefonica per poter svolgere le attività di cui hanno bisogno in merito la loro vita digitale, per fare questo si rende indispensabile avere a disposizione un’offerta telefonica in grado di garantire minuti, SMS gigabyte traffico dati per restare connessi al mondo del web in modo costante, di conseguenza scegliere una promozione efficace in tal senso rappresentano lo step a dir poco fondamentale, poiché proprio quest’ultima ci permette di godere di tutte le caratteristiche di cui abbiamo bisogno per svolgere le nostre attività.

Fortunatamente, qui in Italia il catalogo di offerte ricche di opzioni non mancano dal momento che i vari provider presenti offrono cataloghi variegati per poter competere ai massimi livelli, dunque prima di effettuare la scelta bisogna vagliare con attenzione tutte le opzioni disponibili in modo da trovare quella che meglio si adatta alle nostre esigenze, oggi vi proponiamo un’opzione garantita da Tim, un’offerta che è in determinate condizioni può permettervi di avere anche i giga per navigare illimitati.

Super offerta

L’offerta di cui parliamo oggi permette a chiunque decide di attivarla di ottenere 200 GB di traffico in connessione 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta avrà un costo mensile di 9,99 € con un costo di attivazione di 10 € che garantisce anche la Sim fisica e cinque euro di credito al suo interno, ecco che arriva per la possibilità di evolvere l’offerta, coloro che infatti hanno già un’offerta di rete fissa a chi del proprio salotto possono evolvere la promozione mobile per ottenere giga completamente illimitati allo stesso prezzo mensile, l’offerta è attivabile direttamente online in pochi semplici clic ed è dedicata a tutti coloro che hanno meno di trent’anni, anche la portabilità è consentita da determinati operatori virtuali citati in elenco nel sito.