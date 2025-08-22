PosteMobile Creami EXTRA WOW 150: tutto incluso sotto i 7€!

PosteMobile lancia la Promo Creami EXTRA WOW 150, un’offerta esclusiva online pensata per i nuovi clienti. Con soli €6,99 al mese, permette di avere chiamate e SMS illimitati e ben 150GB in 4G+, con velocità fino a 300Mbps. L’attivazione online prevede un costo di 10€ per la SIM più 10€ per la prima ricarica, comprensiva del primo canone.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 150: 150GB e chiamate illimitate a 6,99€

Questa offerta si distingue per la rete 4G+ di Vodafone, che garantisce una copertura della popolazione italiana superiore al 99% e prestazioni affidabili in termini di velocità di navigazione. Inoltre, chi sceglie l’offerta può usufruire di servizi aggiuntivi senza costi extra, come “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212.

Un altro vantaggio della promozione è la possibilità di utilizzare l’hotspot, condividendo la connessione internet con altri dispositivi senza costi aggiuntivi. È importante ricordare di avere sempre credito sufficiente sulla SIM per il rinnovo dell’offerta: in caso contrario, le chiamate costeranno 18 cent/min, gli SMS 12 cent e la navigazione dati a consumo 2,00 € al giorno per 500MB, se la tariffa dati base è abilitata.

Per gestire la navigazione a consumo è semplice: basta inviare un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO o SI BLOCCO, oppure accedere all’area personale del sito PostePay, usare l’app Poste Italiane o contattare il numero 160. Per approfondimenti, PosteMobile mette a disposizione la pagina dedicata all’Opzione blocco tariffa dati base giornaliera e le relative FAQ.

In conclusione, la Promo Creami EXTRA WOW 150 si conferma una soluzione adatta a chi cerca semplicità, convenienza e velocità in un’unica offerta. Grazie alla rete 4G+ di Vodafone e ai servizi inclusi, gli utenti possono gestire le proprie comunicazioni quotidiane senza preoccupazioni, sfruttando appieno i vantaggi della connessione mobile moderna. Che si tratti di navigare online, lavorare in mobilità o restare in contatto con amici e familiari, questa promozione offre una formula chiara e trasparente, pensata per adattarsi alle esigenze di chi vuole rimanere sempre connesso.