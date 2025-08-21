Smartphone e dispositivi in estate: ecco i trucchi per proteggerli dal caldo

Uno dei problemi dell’estate è sicuramente quello delle temperature, con le persone che soffrono il caldo andando incontro ad alcuni rischi. Lo stesso discorso riguarda i loro dispositivi, tra cui ci sono smartphone, tablet e molto altro ancora. Seguendo alcuni accorgimenti molto importanti però si può evitare di arrivare a fronteggiare problemi davvero difficili da risolvere.

I rischi principali: surriscaldamento e spegnimento improvviso

Uno dei segnali più comuni è il surriscaldamento del dispositivo. Quando lo smartphone si scalda troppo, può ridurre automaticamente le prestazioni, spegnersi da solo o mostrare un messaggio di allarme. In alcuni casi, la batteria può gonfiarsi o deteriorarsi più rapidamente. Anche i display OLED soffrono il calore prolungato, perdendo luminosità o mostrando segni di burn-in.

Ombra, ventilazione e materiali isolanti

Per prevenire questi problemi, il primo consiglio è banale ma efficace: tenere il dispositivo all’ombra. Se si viaggia in auto, non lasciare mai lo smartphone sul cruscotto o sotto il parabrezza. Esistono custodie termiche pensate proprio per isolare i dispositivi dal calore, soprattutto quando si è in spiaggia o in campeggio. Alcuni zaini tech includono scomparti traspiranti o con rivestimenti interni riflettenti.

App e accorgimenti per la batteria

Molte app consentono di monitorare in tempo reale la temperatura della CPU e della batteria. È utile chiudere le applicazioni in background, disattivare il 5G quando non necessario e abbassare la luminosità dello schermo. Anche evitare la ricarica durante le ore più calde aiuta a ridurre lo stress termico.

Alternative per l’intrattenimento sotto il sole

Per chi desidera leggere o navigare senza mettere a rischio il telefono, una valida alternativa sono gli e-reader a inchiostro elettronico o i mini tablet con display anti-riflesso. Resistono meglio al calore, consumano meno batteria e si leggono perfettamente alla luce diretta.

Bastano pochi accorgimenti per evitare guasti costosi e mantenere la tecnologia al sicuro anche in piena estate.