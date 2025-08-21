NASA Orion e SLS: la missione lunare si avvicina

NASA

Orion la capsula della NASA pronta ad unirsi al razzo SLS

La NASA segna un nuovo passo decisivo verso il ritorno sulla Luna. La capsula Orion è ufficialmente pronta per essere integrata con il potente razzo Space Launch System (SLS). Questo abbinamento rappresenta il cuore del programma Artemis, l’ambiziosa iniziativa che riporterà astronauti sul nostro satellite naturale a più di mezzo secolo dall’ultima missione Apollo.

Orion è una navicella pensata per viaggi oltre l’orbita terrestre bassa, capace di ospitare equipaggi in missioni di lunga durata nello spazio profondo. La sua unione con il SLS, il lanciatore più potente mai realizzato dalla NASA, segna un momento cruciale. Insieme saranno in grado di inviare carichi e astronauti in orbita lunare con un margine di sicurezza senza precedenti.

Un ritorno sulla Luna che guarda anche a Marte

La missione Artemis non punta solo a ripetere le imprese degli anni ’60 e ’70, ma a costruire le basi per un’esplorazione stabile e sostenibile. I piani prevedono la creazione di avamposti, la realizzazione del Gateway lunare in orbita e lo sviluppo di nuove tecnologie di sopravvivenza. L’esperienza accumulata sarà poi fondamentale per compiere il grande salto verso Marte, obiettivo a lungo termine delle agenzie spaziali. L’unione tra Orion e SLS rappresenta la concretizzazione di anni di sviluppo, test e collaborazione internazionale. L’Europa, ad esempio, ha contribuito con il modulo di servizio della capsula, che fornirà energia e propulsione durante le missioni.

L’attesa del lancio

Ora l’attenzione è tutta rivolta alle fasi finali di preparazione. Ogni test, ogni verifica diventa essenziale per garantire che il primo volo con equipaggio possa avvenire in totale sicurezza. L’entusiasmo cresce non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra appassionati e cittadini di tutto il mondo, consapevoli che siamo di fronte a un nuovo capitolo della storia dell’esplorazione spaziale. Il ritorno dell’uomo sulla Luna, questa volta, non sarà una visita fugace, ma l’inizio di una presenza duratura destinata a cambiare il futuro dello spazio e della Terra stessa.