iPhone 17, al via la produzione di massa: tutto pronto per settembre

Non si aspetta altro che il lancio ufficiale della nuova gamma di Apple, quella degli iPhone 17, ma c’è un nuovo tassello fondamentale di cui tenere conto: è partita ufficialmente la produzione di massa. Tutto sarà pronto dunque, soprattutto per l’evento del prossimo 9 settembre in cui verrà presentata l’inter line-up.

Per soddisfare l’elevata domanda prevista, il partner storico Foxconn ha intensificato le operazioni nello stabilimento di Zhengzhou, in Cina, incentivando i lavoratori con bonus dedicati. Ma il vero punto di svolta riguarda la crescente diversificazione produttiva: già dalla pandemia, Apple ha ridotto la sua dipendenza dalla Cina, potenziando in parallelo la filiera indiana. I dazi imposti dall’amministrazione Trump hanno reso questa scelta ancora più strategica.

L’India sempre più centrale

Per la prima volta, la produzione indiana assemblerà tutti e quattro i modelli di iPhone 17, comprese le versioni Pro, destinate al mercato statunitense. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le fabbriche del gruppo Tata contribuiranno fino alla metà dell’intera produzione indiana di iPhone nei prossimi due anni.

I dati doganali confermano l’accelerazione: tra aprile e luglio 2025, le esportazioni di iPhone dall’India hanno raggiunto un valore di 7,5 miliardi di dollari, un dato che testimonia la rapidità con cui il Paese sta diventando un hub cruciale nella strategia produttiva di Cupertino.

Apple, intanto, non guarda solo all’immediato. Oltre alla produzione di iPhone 17, l’azienda starebbe valutando l’assemblaggio in India del futuro iPhone 17e, modello economico della gamma, e avrebbe già avviato trattative per portare lì parte della produzione di iPhone 18.

Una nuova fase per la catena Apple

L’avvio della produzione di massa di iPhone 17 conferma dunque un duplice obiettivo: rispettare la tabella di marcia in vista del lancio e consolidare una filiera produttiva più diversificata, meno esposta ai rischi legati a un unico Paese. La presentazione di settembre sarà quindi non solo l’occasione per scoprire i nuovi modelli, ma anche il simbolo di una fase produttiva che segna un nuovo equilibrio tra Cina e India.