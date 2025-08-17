USA, polemica sui dati climatici: archivisti contro la rimozione

Il dibattito sui dati ambientali si riaccende negli Stati Uniti dopo che il governo federale ha avviato una progressiva rimozione di database pubblici relativi al cambiamento climatico. Una scelta che ha immediatamente sollevato le proteste di associazioni ambientaliste, ricercatori e gruppi di archivisti, i quali ritengono che la cancellazione di queste informazioni possa compromettere non solo la trasparenza, ma anche la possibilità di affrontare in modo efficace la crisi climatica globale.

Rimozione dei dati sul clima da parte del governo statunitense, il rischio per scienza e società

Secondo gli esperti, i dati raccolti nel corso di decenni rappresentano una risorsa insostituibile. Grafici, misurazioni atmosferiche, rilevazioni satellitari e proiezioni climatiche costituiscono infatti la base su cui costruire politiche di riduzione delle emissioni e strategie di adattamento. Senza accesso libero e completo a queste informazioni, università, centri di ricerca e amministrazioni locali rischiano di non poter elaborare piani affidabili, con ripercussioni dirette su ambiente, economia e sicurezza delle comunità.

Gli archivisti statunitensi hanno espresso forte preoccupazione, sottolineando che la cancellazione o la limitazione dell’accesso a questi dati rischia di trasformarsi in una perdita storica irreversibile. Una parte consistente della documentazione, se non adeguatamente preservata, potrebbe andare distrutta o diventare inutilizzabile, privando le future generazioni di strumenti essenziali per comprendere l’evoluzione del pianeta.

La controversia assume un significato ancora più ampio in un momento in cui eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e uragani di intensità crescente, mettono alla prova intere nazioni. In questo contesto, privare cittadini e ricercatori di dati aggiornati appare come una contraddizione insanabile rispetto alla necessità di affrontare il cambiamento climatico con decisione e trasparenza.

Per molti osservatori, la battaglia sugli archivi climatici non riguarda solo gli Stati Uniti: è il simbolo di quanto l’accesso alla conoscenza possa influenzare il futuro del pianeta. Non sorprende quindi che diverse associazioni stiano già organizzando campagne di sensibilizzazione per difendere la libera circolazione dei dati in merito. La richiesta è chiara, la scienza non deve essere oscurata da decisioni politiche, perché il clima riguarda tutti e il suo monitoraggio è un bene comune da tutelare.