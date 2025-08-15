Esselunga: sconto SHOCK sullo smartphone più desiderato dell’estate

Succede che una promozione colpisca per il tempismo e per il valore dell’offerta. Fino al 31 agosto, Esselunga propone un modello di smartphone che racchiude caratteristiche premium in un budget contenuto, senza compromessi. L’operazione è mirata: offrire a chi cerca fluidità, durata e qualità d’immagine un prodotto capace di rispondere a tutte queste esigenze. Si esce dal supermercato con qualcosa di più di un sacchetto pieno di generi alimentari: si porta via un dispositivo pronto a entrare in ogni momento della giornata, dal lavoro alla pausa, dalla foto in viaggio alla chiamata urgente.

Se cercate promozioni Amazon da non perdere e codici sconto particolari, i canali Telegram Tecnofferte [clicca qui dentro] e Codiciscontotech [qui si trova il link] sono la risposta. Ogni giorno nuovi affari! L’iscrizione è la chiave per uno shopping intelligente.

Esselunga e la promozione sul Motorola G85: caratteristiche e prezzo imbattibile

Il modello in offerta integra un display da 6.67 pollici capace di rendere vividi video e immagini. La RAM da 8 GB garantisce un passaggio istantaneo tra applicazioni, mentre il processore Snapdragon 6s Gen 3 mantiene le prestazioni costanti anche con più operazioni in contemporanea. La fotocamera frontale da 32 Megapixel consente selfie luminosi, mentre la doppia posteriore 50+8 Megapixel offre scatti equilibrati nei colori. La batteria da 5.000 mAh copre un’intera giornata intensa di utilizzo, senza ansia da ricarica. La presenza del Bluetooth 5.1 assicura connessioni rapide e stabili con accessori wireless. Infine, Android 14 mette a disposizione le ultime funzionalità software, garantendo sicurezza e aggiornamenti per un’esperienza moderna. Tutto questo a un prezzo incredibile di 179 euro, fino al 31 agosto da Esselunga.

Un acquisto che risponde a una necessità, ma che porta anche un pizzico di soddisfazione tecnologica in più. In un mercato sempre più affollato, trovare un dispositivo che coniughi qualità e prezzo accessibile non è semplice. Esselunga ha colto questa esigenza offrendo un’opportunità top, ideale per chi vuole restare sempre connesso senza rinunciare alle prestazioni. Questo smartphone è perfetto per chi ama navigare, scattare foto e giocare, senza il rischio di rallentamenti o batterie che si scaricano troppo in fretta.