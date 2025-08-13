iPhone di vetro e tutto schermo: il brevetto svela i piani di Apple

Apple ha depositato un nuovo brevetto che lascia intravedere una possibile rivoluzione nel design di iPhone. Il documento descrive un dispositivo racchiuso in un involucro di vetro su sei lati, con un display capace di estendersi fino ai bordi, dando l’impressione di un unico blocco trasparente e senza interruzioni. Un approccio che mira a fondere hardware e interfaccia in un’esperienza visiva e tattile totalmente immersiva.

Il concetto si inserisce in una strategia più ampia che, con l’arrivo di iOS 26 e l’interfaccia “Liquid Glass”, potrebbe portare a una coerenza totale tra software e design fisico. Al momento non ci sono indicazioni su quando un simile dispositivo possa arrivare sul mercato, ma il brevetto fornisce un’anteprima chiara delle ambizioni di Cupertino.

I dettagli tecnici del brevetto di Apple

Il testo depositato da Apple descrive un dispositivo in vetro a sei lati, composto da più elementi uniti tra loro. Il primo elemento in vetro definisce una parte del lato principale e dei lati periferici, con variazioni di spessore in aree specifiche. Il secondo elemento in vetro si collega al primo, completando la struttura e contribuendo alla sensazione di un unico pezzo uniforme.

L’idea non è quella di creare un monolite di vetro, ma un dispositivo che, alla vista e al tatto, restituisca la percezione di esserlo. Il brevetto specifica inoltre che il touchscreen non si limita alla parte frontale: sarebbe posizionato a ridosso di almeno una porzione di ciascuno dei sei lati, ampliando le possibilità di interazione.

Un design pensato per stupire: Apple vuole migliorarsi ancora

Se mai vedrà la luce, un iPhone basato su questo progetto non rappresenterebbe solo un’evoluzione estetica, ma introdurrebbe nuove modalità di utilizzo. La presenza di superfici interattive su più lati potrebbe cambiare il modo di gestire funzioni rapide, notifiche e comandi, offrendo una continuità visiva che pochi dispositivi sul mercato sono in grado di proporre.

Il brevetto non garantisce che il prodotto arriverà davvero, ma testimonia la volontà di Apple di esplorare forme e materiali capaci di ridefinire lo smartphone come oggetto di design e di tecnologia allo stesso tempo.