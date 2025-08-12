Tesla Roadster: promessa di potenza tra brevetti segreti ed incognite

La nuova Tesla Roadster è ormai una leggenda moderna. Si mormora di un debutto entro fine anno, ma i precedenti insegnano cautela. Elon Musk ha parlato di una “demo più epica di sempre”, senza specificare dettagli. L’ipotesi più gettonata è che il riferimento sia proprio alla Tesla Roadster. Un’auto capace, almeno nelle intenzioni, di spingersi oltre ogni standard. Velocità, accelerazione e tecnologia all’avanguardia sarebbero solo l’inizio.

Un documento scoperto da Teslarati aggiunge tensione all’attesa. Tesla avrebbe brevettato un sistema di ventole in grado di generare effetto suolo. La tecnologia si basa su zone sigillate sotto la vettura, create con minigonne che interagiscono col terreno. Le ventole estrarrebbero l’aria da queste aree, creando una bassa pressione e aumentando la deportanza. In pratica, l’auto verrebbe letteralmente incollata all’asfalto. Una soluzione che ricorda la Brabham BT46B di Formula 1 del 1979 e che oggi anima hypercar come la Gordon Murray T.50 e la McMurtry Spéirling. Il principio è semplice nella teoria, complesso nella realizzazione. La Tesla Roadster, con questo sistema, potrebbe affrontare curve a velocità impensabili per una sportiva stradale.

Mistero e promesse di potenza per una futura Tesla da record

Il brevetto non garantisce l’applicazione diretta su un modello di produzione. Sarà però davvero destinato alla nuova Roadster? Se Musk volesse stupire il mondo, un’auto elettrica dotata di effetto suolo sarebbe un colpo da maestro. L’idea di combinare la spinta elettrica istantanea con un’aderenza da vettura da corsa alimenta aspettative e speculazioni. Immaginare una supercar capace di superare i 400 km/h e scattare da 0 a 100 in meno di due secondi non appare più fantascienza. Il progetto resta avvolto nel silenzio. L’unica certezza è che l’attesa si carica di tensione. Ogni indiscrezione aumenta il desiderio di scoprire se la Roadster riuscirà a mantenere ciò che è stato promesso. Il tempo stringe. I fan trattengono il fiato. Se davvero arriverà, potrebbe essere un punto di svolta nella storia delle auto elettriche ad alte prestazioni.