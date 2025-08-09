WhatsApp: così vi rubano i soldi con un semplice messaggio

Attualmente l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo è WhatsApp, senza e senza ma, La nota piattaforma tinta di verde infatti ormai da diversi anni è diventata l’applicazione da abbattere dal momento che annovera una platea di utenza davvero senza precedenti rappresentata da miliardi di account attivi che inviano messaggi ogni giorno, tutto ciò è un merito conquistato nel corso dell’ultimo decennio grazie alle sue funzionalità sempre al passo coi tempi è in grado di rendere l’applicazione necessaria a chiunque.

Questa enorme mole di utenti, però ha attirato le attenzioni di utenti poco raccomandabili, WhatsApp infatti da diverso tempo, purtroppo viene sfruttato dai truffatori per le loro truffe online e con lo scopo specifico di ingannare le vittime in modo da portarle a perdere denaro con le loro stesse mani, si tratta ovviamente dei classici inganni che eravamo abituati a vedere tramite SMS o mail, ma che purtroppo ora sono migrati nella nostra amata chat multimediale.

Il fenomeno ovviamente è sbarcato anche qui in Italia e sta mietendo davvero molte vittime, scopriamo insieme l’ultima truffa su WhatsApp che sta davvero creando un pochi problemi e moltissimi utenti.

Come funziona la truffa in circolazione

La nuova truffa è entrata in circolazione ormai da diverso tempo purtroppo sta davvero creando molti problemi, i truffatori infatti non solo utilizzano WhatsApp ma sfruttano anche indebitamente il nome di YouTube, spacciandosi per la nota piattaforma di streaming infatti contattano la vittima proponendole facili guadagni in cambio dello svolgimento dei banali compiti, come mettere like ad alcuni video, i truffatori regalano veramente soldi alle vittime tramite dei bonifici in modo da conquistare la loro fiducia, dopodiché però promettono alla vittima di moltiplicare i suoi soldi chiedendo un bonifico di qualche centinaio di euro che verrà poi restituito in seguito aumentato, ovviamente la truffa è proprio lì dal momento che quei soldi non verranno mai restituiti.