Giga in viaggio: ecco i trucchi per non stare senza durante la vacanza

Durante le vacanze estive, l’utilizzo di giga tende a salire notevolmente. Dalle mappe online ai video sui social, passando per le videochiamate o lo streaming musicale sotto l’ombrellone, il traffico dati diventa spesso difficile da gestire. In pochi giorni si rischia di superare la soglia prevista dalla propria offerta mobile, ritrovandosi senza connessione nei momenti meno opportuni.

Sfruttare il Wi-Fi con intelligenza

Ci sono moltissimi alberghi e tanti stabilimenti che fortunatamente al giorno d’oggi godono di una connessione Wi-Fi gratis, anche se la sicurezza molto spesso lascia desiderare. Proprio per questo motivo consigliamo sempre, prima del collegamento, di utilizzare una rete VPN che possa proteggere i dati del dispositivo da cui si naviga. Inoltre, è utile disattivare gli aggiornamenti automatici delle app e impedire ai dispositivi di effettuare backup su rete mobile.

App offline e gestione intelligente dei dati

Scaricare in anticipo mappe offline, playlist musicali, serie TV o documenti importanti è un’ottima strategia per ridurre il consumo. Alcune app, come YouTube o Netflix, consentono di salvare contenuti da guardare in seguito senza connessione. Anche i browser con modalità di risparmio dati possono aiutare a contenere il traffico.

Monitorare il traffico e impostare limiti

Molti smartphone includono funzioni per controllare il consumo dati in tempo reale. È possibile attivare avvisi personalizzati e bloccare l’accesso a internet per le app più esigenti. Inoltre, alcune offerte telefoniche consentono di acquistare pacchetti aggiuntivi temporanei per coprire il fabbisogno estivo.

Valutare un piano dedicato alle vacanze

Esistono tariffe pensate proprio per chi viaggia, con bundle più ricchi di giga o roaming agevolato all’estero. Alcuni operatori virtuali propongono offerte estive attivabili anche solo per un mese, senza vincoli. In alternativa, l’acquisto di una eSIM dati da utilizzare solo per la durata del viaggio può rappresentare una soluzione flessibile e conveniente. Seguendo tutti questi accorgimenti, la vacanza sarà ancora più gradevole.