Tecnologia e pulizia: come pulire e salvaguardare i propri dispositivi in estate

Durante l’estate, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari e laptop vengono esposti a temperature elevate, umidità, granelli di sabbia e salsedine. Queste condizioni possono provocare danni, anche irreversibili, se non si adottano le dovute precauzioni. Oltre alla protezione attiva durante l’uso, è importante sapere come pulire e mantenere in buono stato i dispositivi tecnologici che accompagnano ogni giornata estiva.

Panni in microfibra e spray appositi

Per rimuovere impronte, polvere e macchie superficiali dai display, è sempre meglio usare un panno in microfibraasciutto o leggermente inumidito. Mai spruzzare liquidi direttamente sullo schermo. Esistono spray igienizzanti appositi per elettronica, privi di alcol aggressivi, ideali per pulire senza rischiare aloni o abrasioni.

Pulizia delle porte e delle griglie

Le porte USB-C o Lightning, così come le griglie degli altoparlanti, tendono ad accumulare sabbia, pelucchi o residui di sale. Utilizzare stuzzicadenti in plastica, bastoncini in silicone o piccole spazzole antistatiche permette di intervenire senza graffiare. L’aria compressa è utile, ma va usata con brevi soffi e da distanza sicura.

Attenzione agli auricolari

In estate, gli auricolari accumulano sudore, polvere e cerume più facilmente. Il consiglio è quello di pulire le proprie cuffiette utilizzando gli accessori appositi come dei piccoli pennelli che abbiano le setole molto morbide e magari un panno leggermente umido. Nessun problema per i gommini che possono essere messi anche in acqua con del sapone neutro.

Smartwatch e cinturini

Anche per gli smartwatch vale lo stesso concetto: vanno puliti con regolarità per evitare problemi, soprattutto nelle zone in cui vengono a contatto con la pelle. Basta un po’ di acqua tiepida per i cinturini mentre per quelli che non sono in silicone, bisognerà fare un po’ più di attenzione.

Con una corretta routine di pulizia, anche l’estate più intensa non rovinerà i dispositivi utilizzati ogni giorno. Ovviamente i benefici sono soprattutto per quanto riguarda la durata.