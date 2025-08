Comet: regala dispositivi Sony potentissimi a prezzi bassissimi

Da Comet si trova di tutto e tutto il meglio che ci sia. Che si parli di fotografia, musica, gaming o home cinema, c’è sempre qualcosa in grado di trasformare una semplice abitudine in un rituale coinvolgente. La casa diventa studio, la scrivania una postazione per giocare intere nottate, il divano una poltrona d’anteprima cinematografica. Comet permette di vivere la tecnologia Sony come fosse su misura: niente orpelli, solo funzionalità reale, per chi cerca prestazioni e design spettacolare, nel vero senso della parola.

Da Comet potenza e bellezza sono solo Sony

Il Sony Bravia XR-65X90K da 65 pollici, in vendita da Comet a 1.199 euro. Colori profondi, contrasti vibranti e movimenti fluidi, si ha tutto! Chi vuole portare il cinema nella propria casa deve scegliere assolutamente il Sony Proiettore VPL-XW5000, disponibile da Comet a 5.990 euro: dettagli incredibili e un effetto sala che fa dimenticare popcorn e file al botteghino. Per chi vuole invece ascoltare ogni nota come se fosse dal vivo, ci sono gli Speaker Sony SRS-XG300, da Comet a 249 euro, e la straordinaria Soundbar Sony HT-S400 in promozione a 199 euro.

La musica diventa ancor più coinvolgente con le Cuffie Sony WH-1000XM5 a 379 euro! Chi ama le immagini fisse troverà nella Sony Alpha 7C, da Comet a 1.899 euro, un dispositivo leggero ma capace di stupire anche i professionisti. Il gaming ha la sua parte con PlayStation 5 Standard: da Comet a doli 499 euro, è la console che si sogna da sempre, che chiunque ama giocare vorrebbe. Infine, per chi non ha dimenticato l’amore per il supporto fisico, che sta sparendo ma ha il suo perché, il Lettore Blu-Ray Sony UBP-X800M2 è disponibile da Comet a 299 euro: elegante e rigoroso, per vivere film e musica come devono essere. Comet e Sony: una coppia vincente, per chi vuole tutto quel che serve!