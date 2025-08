Alfa Romeo, il primo semestre 2025 segna una crescita delle immatricolazioni

Alfa Romeo ha chiuso il primo semestre del 2025 facendo registrare un aumento delle immatricolazioni del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il marchio conferma il trend positivo in termini di volumi, consolidando la propria posizione in un mercato altamente competitivo.

La gamma proposta da Alfa Romeo include varie tipologie di vetture che spaziano dalla berlina sportiva ai SUV, consentendo ai clienti ampia scelta. A trainare le vendite è la Junior, SUV compatto che ha consentito al brand di evolversi restando fedele al proprio DNA. Con oltre 45.000 ordini a livello globale, Junior ha catturato l’attenzione dei clienti. Disponibile in vari allestimenti e motorizzazioni, il 17% delle vendite è per la configurazione full electric.

I dati indicano che anche Tonale continua a mantenere una posizione strategica nel segmento dei C-SUV Premium. Inoltre, Giulia e Stelvio mantengono dei risultati di vendita buoni nei rispettivi segmenti continuano in quanto incarnano l’essenza della sportività Alfa Romeo.

Le vendite di vetture Alfa Romeo sono aumentate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e Junior traina le nuove immatricolazioni

Le immatricolazioni in Europa sono cresciute del 33% anno su anno, con particolare attenzione ad alcune nazioni del Vecchio Continente. Nei Paesi Bassi, le performance di vendita sono aumentate del 200%, in Francia del 51%, in Inghilterra del 50% e in Italia del 31%.

Interessante sottolineare l’incremento del 63% delle vendite in Sud America rispetto allo stesso periodo del 2024. In Nord America, invece, sembrano pesare i dazi imposti da Trump che hanno causato una flessione nelle vendite.

Nella regione MEA (Medio Oriente e Africa) le immatricolazioni di nuove Alfa Romeo sono aumentate del 34%. Inoltre, si attende il ritorno degli investimenti effettuati nell’area India-Asia Pacifico dove la Junior è stata recentemente lanciata in vari mercati per espandersi anche in queste regioni.

Come dichiarato da Santo Ficili, CEO Alfa Romeo: “Il 115° anniversario di Alfa Romeo non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per celebrare l’essenza più autentica del marchio. I primi sei mesi dell’anno segnano una crescita omogenea, frutto di un progetto solido e di un’offerta commerciale completa. Con oltre 45.000 ordini, Alfa Romeo Junior è il principale traino di una gamma che, con Tonale, Giulia e Stelvio, continua a incarnare lo spirito del brand nei rispettivi segmenti”.

L’Amministratore Delegato ha anche confermato che Alfa Romeo condividerà a breve nuovi dettagli sul futuro del brand. Nonostante lo scenario globale sia un continuo cambiamento, il marchio vuole concentrarsi sui propri punti fermi rappresentati dai dipendenti, dai concessionari e dagli Alfisti di tutto il mondo.