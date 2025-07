Steam restyling per la navigazione: scopri ora il nuovo store

La libreria di Steam è vasta, piena di gemme e sorprese, però non sempre è stato facile orientarsi. Troppi clic per raggiungere sezioni essenziali e la tanta curiosità a volte è frenata da una struttura che non sempre restituiva immediatezza. Oggi la svolta: le lamentele sono state ascoltate. Ora Valve cambia pagina con un nuovo aggiornamento in beta, pronto a trasformare l’esperienza dello store. Il vecchio menu di Steam, con la barra blu in alto e la colonna laterale, ha lasciato il posto a un’unica barra unificata, elegante e funzionale. Questa compare in quasi ogni sezione, restando discreta mentre si esplorano i contenuti, ma riapparendo al primo scroll verso l’alto. Ogni clic diventa più rapido, ogni azione più naturale. Nessuna corsa frenetica per tornare indietro, tutto è dove serve. Una risposta concreta a chi chiedeva più fluidità e immediatezza.

Personalizzazione che sorprende e ricerca potenziata ora con Steam

Cosa rende davvero utile un menu? Il fatto che sia fatto su misura. All’interno della nuova interfaccia trovano posto sezioni come “Sfoglia”, “Raccomandazioni”, “Categorie e Tag”, ognuna arricchita da collegamenti costruiti sui gusti dell’utente. Ogni clic suggerisce giochi simili a quelli già giocati. Ogni pagina apre nuovi sentieri. Steam non impone più un percorso standard: lo crea intorno a chi gioca. Chi è alla ricerca del prossimo titolo indimenticabile può contare su suggerimenti che non sembrano calcolati, ma intuitivi, quasi predittivi. La scoperta diventa parte dell’intrattenimento. Ogni visita al negozio digitale si trasforma in un piccolo viaggio personale.

Tutto inizia dalla ricerca, la nuova barra potenziata di Steam la rende uno strumento molto più raffinato. Subito visibili i giochi visti di recente e le ricerche più popolari, per ritrovare in pochi secondi titoli lasciati in sospeso. Le categorie ora si cercano direttamente. I tag si inseriscono in modo naturale ed Anche i publisher diventano accessibili con un sol colpo. Per chi vuole ancora di più, la “Ricerca avanzata” resta disponibile, con tutti i filtri dettagliati dello store. Scegliere un gioco non è più un salto nel buio, ma si hanno tutti i dettagli. Valve invita ad attivare da subito la beta nelle impostazioni, sezione “Interfaccia”. Basta selezionare la voce giusta dal menu a tendina. Il futuro dello store si costruisce anche così, ascoltando chi lo vive ogni giorno ed è forse la mossa migliore.