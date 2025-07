Bitchat arriva su iPhone: l’app di Dorsey per messaggiare via Bluetooth

Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ha pubblicato su App Store la sua nuova app di messaggistica: si chiama Bitchat, e ha una particolarità che la distingue da quasi tutte le altre. Funziona senza connessione dati, né Wi-Fi, ma soltanto con il Bluetooth. In pratica, permette di chattare con persone entro un raggio di circa 100 metri, senza passare da alcuna rete centrale.

L’interfaccia è ridotta all’osso. Non bisogna creare un account: si apre l’app, si sceglie un nome e si comincia a scrivere. I messaggi compaiono in una chat unica condivisa con chi è nei paraggi. Il sistema si basa su una rete mesh locale, dove ogni dispositivo diventa un nodo. Un’idea non del tutto nuova – app come Bridgefy hanno fatto qualcosa di simile – ma che torna d’attualità in un’epoca in cui la comunicazione decentralizzata interessa sempre più persone.

Semplice sì, ma quanto sarà sicuro?

La semplicità di Bitchat ha però subito attirato diverse critiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Il ricercatore Alex Radocea ha mostrato quanto sia facile impersonare altri utenti all’interno dell’app. Non essendoci autenticazione, basta inserire lo stesso nome di un’altra persona e si può scrivere a suo nome nella chat pubblica.

Dorsey, in risposta, ha ammesso che non è stata fatta alcuna revisione del codice da parte di esperti esterni. Ha definito Bitchat come un esperimento ancora giovane e ha lasciato intendere che ci saranno miglioramenti, ma per ora le vulnerabilità restano.

Confusione su Android: tante app false

Se su iPhone l’app è già disponibile, su Android la situazione è più complicata. La versione ufficiale non è ancora arrivata sul Play Store: è disponibile solo su GitHub, ma nel frattempo sono apparse molte copie non ufficiali, che stanno totalizzando migliaia di download. Dorsey non ha commentato direttamente, ma ha rilanciato un avviso su X per mettere in guardia dagli imitatori.

Bitchat è gratuita e può già essere provata su iOS. È un progetto essenziale, veloce, costruito in un weekend, ma che punta dritto su un concetto: comunicare anche senza infrastrutture, quando le reti non ci sono o non si vogliono usare.